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Лига чемпионов

Беллингем установил новый рекорд в «Реале»

30 Ноября 2023 • 08:49 Комментировать

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился голом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Он стал рекордсменом «королевского» клуба.

Как сообщает Opta, Беллингем – первый футболист в истории «сливочных», который забил гол в каждом из свои первых четырех матчей в Лиге чемпионов.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Наполи» завершился победой испанского гранда со счетом 4:2.

Беллингем перешел в мадридский гранд минувшим летом из дортмундской «Боруссии». Он подписал с «Реалом» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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