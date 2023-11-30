Беллингем установил новый рекорд в «Реале»

20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился голом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи». Он стал рекордсменом «королевского» клуба.

Как сообщает Opta, Беллингем – первый футболист в истории «сливочных», который забил гол в каждом из свои первых четырех матчей в Лиге чемпионов.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Наполи» завершился победой испанского гранда со счетом 4:2.

Беллингем перешел в мадридский гранд минувшим летом из дортмундской «Боруссии». Он подписал с «Реалом» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2029 года.