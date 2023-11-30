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Харгривз рассказал, в чём причина неудач «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

30 Ноября 2023 • 08:42 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о результате поединка против стамбульского «Галатасарая» (3:3) в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«МЮ» три раза забил «Баварии», но все равно проиграл. Трижды в Дании и снова уступил. «Галатасараю» тоже забили три мяча, но не смогли победить. Команда забивает достаточно голов, но допускает много ошибок в обороне, которые дорого обходятся в ЛЧ», - передает слова Харгривза пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров «красные дьяволы» набрали четыре балла и занимают последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Оуэн Харгривз ещё теги
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