Харгривз рассказал, в чём причина неудач «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался о результате поединка против стамбульского «Галатасарая» (3:3) в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«МЮ» три раза забил «Баварии», но все равно проиграл. Трижды в Дании и снова уступил. «Галатасараю» тоже забили три мяча, но не смогли победить. Команда забивает достаточно голов, но допускает много ошибок в обороне, которые дорого обходятся в ЛЧ», - передает слова Харгривза пресс-служба УЕФА.

После пяти проведенных туров «красные дьяволы» набрали четыре балла и занимают последнее место в своей группе.