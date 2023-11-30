Нойер назвал причину первой осечки «Баварии» в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ничейный результат поединка против «Копенгагена» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы ждали, что соперник покажет дисциплинированную игру. Именно так они и действовали. «Баварии» в этом матче не хватало активности, особенно в первой половине. После перерыва мы смогли прибавить, начали играть более уверенно, однако этого оказалось недостаточно. У нас не было явных моментов», - цитирует вратаря пресс-служба УЕФА.

После пяти туров «Бавария» набрала 13 баллов и занимает первое место в квартете А.