Беллингем прокомментировал победу «Реала» в матче с «Наполи»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался касательно победы над «Наполи» в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанский клуб одержал победу со счетом 4:2.

«Команда добилась хорошего результата при переполненном лазарете. Думаю, это многое говорит о характере «Реала». Важно, когда есть травмированные, взять ответственность на себя и внести свой вклад в победу. Это мы и сделали», - приводит слова англичанина пресс-служба УЕФА.

После пяти туров мадридский коллектив набрал 15 баллов и занимает первое место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7) находится на второй позиции.