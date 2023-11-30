Беллингем: «Мой гол - это полностью заслуга Алабы»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем голе в матче против «Наполи» (4:2) в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я уже не первый раз совершаю рывок из центра поля по ходу этого сезона. Алаба смог вывести меня на ударную позицию отличной передачей. Мне оставалось лишь переправить мяч в ворота соперника. Этот мяч полностью заслуга Давида», - передает слова английского полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров мадридская команда набрала 15 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Наполи» с семью очками занимает вторую позицию.