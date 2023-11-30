Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Беллингем: «Мой гол - это полностью заслуга Алабы»

30 Ноября 2023 • 08:25 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о своем голе в матче против «Наполи» (4:2) в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Я уже не первый раз совершаю рывок из центра поля по ходу этого сезона. Алаба смог вывести меня на ударную позицию отличной передачей. Мне оставалось лишь переправить мяч в ворота соперника. Этот мяч полностью заслуга Давида», - передает слова английского полузащитника пресс-служба УЕФА.

По итогам пяти туров мадридская команда набрала 15 баллов и занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Наполи» с семью очками занимает вторую позицию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Джуд Беллингем ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
08:30 · Лига чемпионов
Беллингем прокомментировал победу «Реала» в матче с «Наполи»
08:25 · Лига чемпионов
Беллингем: «Мой гол - это полностью заслуга Алабы»
08:20 · Лига чемпионов
Анчелотти раскрыл фактор успеха «Реала»
05:23 · Лига чемпионов
Супруга Гюндогана поддержала игроков «Барселоны»
05:05 · Лига чемпионов
​Рональд де Бур: «Атлетико» забил три ужасных гола»
04:15 · Лига чемпионов
Маццарри – о поражении от «Реала»: «Мы могли победить»
03:39 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне – о голе «Реалу»: «Это особенное чувство»
03:21 · Лига чемпионов
Тухель – о ничьей с «Копенгагеном»: «Нужно забыть этот день и двигаться дальше»
03:01 · Лига чемпионов
​Клаттенбург прокомментировал скандальный пенальти в матче «ПСЖ» с «Ньюкаслом»
02:23 · Лига чемпионов
Второй после Месси: игрок «Реала» перебил достижение Гарначо, которое продержалось несколько часов
02:07 · Испания. Ла Лига
«Никто не совершенен» – Анчелотти рассказал, в чём должен прибавить Беллингем
01:55 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги объяснил, как «Интеру» удался камбэк в матче с «Бенфикой»
01:34 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов
01:24 · Лига чемпионов
«Бавария» впервые с 2018 года не выиграла домашний матч в групповой стадии Лиги чемпионов
01:16 · Лига чемпионов
Жезус: «Я уже выигрывал АПЛ, а теперь хочу выиграть Лигу чемпионов»
Все новости
Рекомендуем