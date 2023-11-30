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Лига чемпионов

Анчелотти раскрыл фактор успеха «Реала»

30 Ноября 2023 • 08:20 Комментировать

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» встречался с «Наполи» и одержал победу со счетом 4:2. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Фактором нашего успеха стала атмосфера, которая сейчас царит в раздевалке команды. Мои подопечные сконцентрированы и очень профессиональны», - передает слова Анчелотти Football Italia.

После пяти проведенных туров мадридская команда набрала 15 баллов и располагается на первом месте в квартете С. Что касается «Наполи», то неаполитанский коллектив с семью очками находится на второй позиции.

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