Анчелотти раскрыл фактор успеха «Реала»

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» встречался с «Наполи» и одержал победу со счетом 4:2. Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Фактором нашего успеха стала атмосфера, которая сейчас царит в раздевалке команды. Мои подопечные сконцентрированы и очень профессиональны», - передает слова Анчелотти Football Italia.

После пяти проведенных туров мадридская команда набрала 15 баллов и располагается на первом месте в квартете С. Что касается «Наполи», то неаполитанский коллектив с семью очками находится на второй позиции.