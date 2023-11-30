Супруга Гюндогана поддержала игроков «Барселоны»

Каталонская «Барселона» выполнила свою первую цель на сезон, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов - после неудач последних лет и эта цель в самом престижном клубном турнире футбольной Европы кажется вполне солидной. Подбодрить команду решила Сара Арфауи - супруга Илкая Гюндогана, который не так давно, после поражения в «эль класико», несколько разругался с командой.

- Мы можем. Мы - на пути к «Уэмбли», - написала Сара в социальных сетях.

Стоит отметить, что в последний раз каталонская «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов в 2015 году. Тогда «Барселоной» руководил Луис Энрике.