​Рональд де Бур: «Атлетико» забил три ужасных гола»

Нидерландский «Фейеноорд» очень старался в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, переиграл в личном противостоянии «Лацио», но потерпел поражение от «Атлетико» в важнейшем матче и лишился шансов на плей-офф еще за тур до окончания группового раунда.

В Нидерландах болезненно отреагировали на неудачу, и даже не выступавший за «Фейеноорд» Роналд де Бур, воспитанник «Аякса», посочувствовал роттердамцам, дважды забившим в свои ворота.

- «Атлетико» забил три дерьмовых гола, как говорят у нас в Нидерландах. Не повезло. Два автогола плюс случайно залетевший третий гол, - цитирует слова Рональда де Бура итальянское новостное агентство ITASportPress.