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Лига чемпионов

​Рональд де Бур: «Атлетико» забил три ужасных гола»

30 Ноября 2023 • 05:05 Комментировать
Фейеноорд
1:3
Атлетико М

Нидерландский «Фейеноорд» очень старался в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, переиграл в личном противостоянии «Лацио», но потерпел поражение от «Атлетико» в важнейшем матче и лишился шансов на плей-офф еще за тур до окончания группового раунда.

В Нидерландах болезненно отреагировали на неудачу, и даже не выступавший за «Фейеноорд» Роналд де Бур, воспитанник «Аякса», посочувствовал роттердамцам, дважды забившим в свои ворота.

- «Атлетико» забил три дерьмовых гола, как говорят у нас в Нидерландах. Не повезло. Два автогола плюс случайно залетевший третий гол, - цитирует слова Рональда де Бура итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Рональд Де Бур

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