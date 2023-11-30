Маццарри – о поражении от «Реала»: «Мы могли победить»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение в матче с мадридским «Реалом» (2:4).

Неаполитанцы открыли счёт на «Сантьяго Бернабеу» уже на 9-й минуте, но у команды Карло Анчелотти быстро нашёлся ответ в виде двух голов. Сразу после перерыва гости отыгрались, однако в концовке гранд Ла Лиги забил ещё дважды, в очередной раз забрав три очка.

«Прежде чем пропустить третий гол, мы вполне могли выйти вперёд и побороться за победу. Я доволен тем, как команда справилась с этим испытанием. Мы знали, какую опасность может представлять «Реал», но при счёте 2:2 нам следовало действовать осторожнее. У меня было ощущение, что мы можем снова повести в счёте», – заявил в послематчевом интервью Маццарри.