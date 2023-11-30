Джованни Симеоне – о голе «Реалу»: «Это особенное чувство»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне поделился эмоциями после матча с мадридским «Реалом» (2:4).

Сын рулевого «Атлетико» открыл счёт уже на 9-й минуте матча Лиги чемпионов, который прошёл на «Сантьяго Бернабеу», однако гостям это не помогло – «сливочные» быстро отыгрались и добыли три очка.

«Я доволен ребятами. Несмотря на поражение, мы провели отличную игру против отличного соперника. Мы не набрали очки, но показали правильный настрой. Теперь нужно понять, что мы сделали не так.

Забитый гол на «Бернабеу» – это особенное чувство, нечто личное, семейное. Я доволен своей игрой, но предпочёл бы победу», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Джованни Симеоне.