Тухель – о ничьей с «Копенгагеном»: «Нужно забыть этот день и двигаться дальше»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру своей команды в матче против «Копенгагена» (0:0).

Мюнхенский коллектив впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов потерял очки, не сумев поразить ворота чемпионов Дании в матче пятого тура групповой стадии.

«Нам было трудно набрать темп – думаю, это и так понятно. Если такое однажды должно было произойти, то хорошо, что это произошло именно сегодня. «Копенгаген» оборонялся очень глубоко.

Мюллер сказал, что нам нужно было больше рисковать? Да, наверное, я с ним согласен. Из-за совершённых перестановок нам иногда не хватало автоматизма. Нужно забыть этот день и двигаться дальше», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.