Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тухель – о ничьей с «Копенгагеном»: «Нужно забыть этот день и двигаться дальше»

30 Ноября 2023 • 03:21 Комментировать
Бавария
0:0
Копенгаген

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал игру своей команды в матче против «Копенгагена» (0:0).

Мюнхенский коллектив впервые в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов потерял очки, не сумев поразить ворота чемпионов Дании в матче пятого тура групповой стадии.

«Нам было трудно набрать темп – думаю, это и так понятно. Если такое однажды должно было произойти, то хорошо, что это произошло именно сегодня. «Копенгаген» оборонялся очень глубоко.

Мюллер сказал, что нам нужно было больше рисковать? Да, наверное, я с ним согласен. Из-за совершённых перестановок нам иногда не хватало автоматизма. Нужно забыть этот день и двигаться дальше», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Копенгаген Томас Тухель ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
03:21
Тухель – о ничьей с «Копенгагеном»: «Нужно забыть этот день и двигаться дальше»
01:24
«Бавария» впервые с 2018 года не выиграла домашний матч в групповой стадии Лиги чемпионов
00:57
«Бавария» потеряла первые очки в «сухом» матче с «Копенгагеном»
29 Ноября
22:34
«Бавария» - «Копенгаген»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15
​Кейн – в стартовом составе «Баварии» на игру против «Копенгагена»
02:29
Бавария - Копенгаген: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
20:32
Три игрока «Баварии» пропустили тренировку перед матчем Лиги чемпионов
18:09
Бавария — Копенгаген: рискованный прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
27 Ноября
16:06
«Бавария» - ФК «Копенгаген»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:36
Бавария – Копенгаген: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
16 Ноября
19:44
Кейн: Я пришёл в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов
13 Ноября
20:22
Тухель рассказал, хотел бы он встретиться в Лиге чемпионов с «ПСЖ»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2
3
2.80 3.60 2.48
Видео
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
3
2.70 3.75 2.60
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
0
0
1.80 2.40 12.50
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
6
0
1.03 19.00 100.00
Видео
Окончен
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
0
2.50 1.95 7.50
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
4
2
2.60 2.17 4.90
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
3
3
1.50 3.85 7.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
03:39 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне – о голе «Реалу»: «Это особенное чувство»
03:21 · Лига чемпионов
Тухель – о ничьей с «Копенгагеном»: «Нужно забыть этот день и двигаться дальше»
03:01 · Лига чемпионов
​Клаттенбург прокомментировал скандальный пенальти в матче «ПСЖ» с «Ньюкаслом»
02:23 · Лига чемпионов
Второй после Месси: игрок «Реала» перебил достижение Гарначо, которое продержалось несколько часов
02:07 · Испания. Ла Лига
«Никто не совершенен» – Анчелотти рассказал, в чём должен прибавить Беллингем
01:55 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги объяснил, как «Интеру» удался камбэк в матче с «Бенфикой»
01:34 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов
01:24 · Лига чемпионов
«Бавария» впервые с 2018 года не выиграла домашний матч в групповой стадии Лиги чемпионов
01:16 · Лига чемпионов
Жезус: «Я уже выигрывал АПЛ, а теперь хочу выиграть Лигу чемпионов»
01:06 · Лига чемпионов
«Арсенал» вышел в плей-офф еврокубков в 20-й раз подряд
01:00 · Лига чемпионов
«Интер» ушёл от поражения в матче с «Бенфикой» со счёта 0:3
00:57 · Лига чемпионов
«Бавария» потеряла первые очки в «сухом» матче с «Копенгагеном»
00:56 · Лига чемпионов
«Брага» не проиграла «Униону», проведя час в меньшинстве
00:52 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог забить «Ред Булл Зальцбургу»
00:48 · Лига чемпионов
Арнаутович забил в Лиге чемпионов впервые за 4740 дней – рекорд турнира
Все новости
Рекомендуем