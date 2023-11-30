​Клаттенбург прокомментировал скандальный пенальти в матче «ПСЖ» с «Ньюкаслом»

Парижский «ПСЖ» чудом ушел от поражения в игре с «Ньюкаслом», получив право на очень сомнительны пенальти, назначенный польским арбитром Шимоном Марциняком. Другой арбитр, авторитетный Марк Клаттенбург, считает, что пенальти был назначен ошибочно:

- У «Ньюкасла» есть все причины чувствовать себя ущемленным. Там не было никакого пенальти. Рука защитника была в естественном положении, и он даже не имел времени среагировать на рикошет. Такой пенальти был назначен вопреки всем стандартам, - цитирует слова Клаттенбурга итальянское новостное агентство ITASportPress.