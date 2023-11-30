«Барселона» на прежних рельсах, «реальный» голевой Пас и антигерой Онана

Кто куда и спасённый Хави

В плей-офф Лиги чемпионов за предыдущие два дня вышли ещё шесть команд. Это лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Лацио» и ПСВ Эйндховен. Они присоединились к оформившим путёвки в 1/8 финала ЛЧ ранее «Манчестер Сити», мадридскому «Реалу», мюнхенской «Баварии», миланскому «Интеру», «Реал Сосьедаду» и «РБ Лейпцигу». Кстати, Захарян отыграл полный матч в пятом туре против «Ред Булл Зальцбурга» – ничья 0:0.

Свои группы уже выиграли «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» (двое последних набрали максимально возможные на данный момент пятнадцать очков). Лишились шансов попасть в плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика», «Ланс», «Ред Булл Зальцбург», «Севилья», «Унион» Берлин – но не только они. «Фейеноорд» и «Янг Бойз» отправятся в плей-офф ЛЕ. «Селтик», «Црвена Звезда» и «Антверпен» (единственный не набравший ни одного очка в группах) пролетают полностью мимо евровесны.

«Барселона» пробилась в плей-офф Лиги чемпионов впервые за три сезона. До этого она два года подряд с третьего места в группе ЛЧ уходила в Лигу Европы. Ходили слухи, что Хави будет уволен, если «Барселона» потеряет очки против «Порту». Но проверить это на практике не представляется возможным, ведь она победила.

Ряд камбэков и повисшая на волоске «Севилья»

Мадридский «Реал» вырвал победу над «Наполи» в концовке результативного матча (4:2), причём решающий гол забил 19-летний аргентинский воспитанник «Кастильи» Нико Пас. Новая звезда «сливочных»? Если бы «Наполи» удержал ничью, то уже прошёл бы в плей-офф Лиги чемпионов. А так команде Вальтера Маццари будет достаточно не проиграть более чем в один мяч «Браге» в шестом туре.

«Манчестер Сити» проиграл первый тайм «РБ Лейпцигу» 0:2, но после перерыва преобразился и вытянул победу 3:2. Начало возрождению «небесно-голубых» в этом матче положил Эрлинг Холанн. Миланский «Интер» отыгрался в гостях у «Бенфики» со счёта 0:3. Теперь «орлам» нужна в заключительном туре победа в гостях над «Ред Булл Зальцбургом» с разницей не менее чем в два мяча, чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы.

«Севилья» стала антагонистом «Ман Сити» – она умудрилась дома проиграть ПСВ, скатившись с 2:0 до 2:3 после удаления Окампоса. Теперь в последнем туре андалусийский клуб обязан обыгрывать в лобовом матче «Ланс». Иначе «Севилья» вылетит вообще из всех еврокубков. А ведь ей очень хочется попасть в весеннюю часть Лиги Европы, чтобы повторить свой любимый трюк с выигрышем этого турнира.

Нелёгкая доля «Милана» и «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» опять упустил в гостях преимущество в два мяча. На 3:3 устроились «красные дьяволы» в Стамбуле с «Галатасараем». Онана допустил одну явную ошибку, пропустив по центру со штрафного, и в двух других случаях, как говорится, не выручил. Он допустил уже семь результативных ошибок в Лиге чемпионов за последние пять лет. «МЮ» подходит к шестому туру на последнем месте в группе. Путь в плей-офф ЛЧ «Ман Юнайтед» проделает, только если сам победит «Баварию», а «Копенгаген» и «Галатасарай» сыграют вничью между собой.

Из больших клубов замыкает свой квартет ещё «Милан». Ему для прохода в плей-офф Лиги чемпионов нужна своя победа над «Ньюкаслом» вкупе с поражением «ПСЖ» от немотивированной дортмундской «Боруссии». В пятом туре французский клуб отыгрался в Ньюкасле на восьмой добавленной минуте, когда Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Семь набранных очков в пяти первых турах являются для «ПСЖ» худшим результатом в групповом этапе ЛЧ за девятнадцать лет.

«Бавария», которая в домашнем матче с «Копенгагеном» не один раз бесполезно претендовала на пенальти, прервала свою 17-матчевую победную серию на групповых этапах ЛЧ, но продлила до отметки в 39 игр соответствующую серию без поражений. Ничего не забил Кейн – он не отличился за «Баварию» впервые за восемь последних матчей клуба, в которых принял участие. «Арсенал», разгромив «Ланс» со счётом 6:0, стал автором самой крупной победы английских клубов над французскими в истории еврокубков.

Результаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

«Шахтёр» Донецк 1 – 0 «Антверпен»

Реклама

«Лацио» 2 – 0 «Селтик»

«ПСЖ» 1 – 1 «Ньюкасл»

«Барселона» 2 – 1 «Порту»

«Фейеноорд» 1 – 3 «Атлетико»

«Янг Бойз» 2 – 0 «Црвена Звезда»

«Милан» 1 – 3 «Боруссия» Д

«Манчестер Сити» 3 – 2 «РБ Лейпциг»

«Галатасарай» 3 – 3 «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» 2 – 3 ПСВ

«Бенфика» 3 – 3 «Интер»

«Реал» Мадрид 4 – 2 «Наполи»

«Реал Сосьедад» 0 – 0 «Ред Булл Зальцбург»

Реклама

«Брага» 1 – 1 «Унион Берлин»

«Арсенал» 6 – 0 «Ланс»

«Бавария» 0 – 0 «Копенгаген»

Кирилл Иванцов