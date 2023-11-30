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Второй после Месси: игрок «Реала» перебил достижение Гарначо, которое продержалось несколько часов

30 Ноября 2023 • 02:23 Комментировать
Реал Мадрид
4:2
Наполи

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Юный футболист вышел на замену на 65-й минуте матча против «Наполи» (4:2), а уже на 84-й стал автором забитого гола – первого за основную команду «сливочных». По данным Opta, Пас (19 лет и 82 дня) – самый молодой аргентинец, забивший в Лиге чемпионов, после Лионеля Месси. Звёздный рекордсмен отличился в возрасте 18 лет и 131 дня в матче «Барселоны» против «Панатинаикоса» в 2005 году.

Любопытно, что Пас «перебил» достижение Алехандро Гарначо, забившего свой дебютный гол в Лиге чемпионов всего на несколько часов раньше. Вингер «Манчестер Юнайтед» старше своего соотечественника из «Реала» лишь на два месяца и восемь дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси Алехандро Гарначо Николас Пас ещё теги

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