Второй после Месси: игрок «Реала» перебил достижение Гарначо, которое продержалось несколько часов

Полузащитник мадридского «Реала» Николас Пас забил дебютный гол в Лиге чемпионов.

Юный футболист вышел на замену на 65-й минуте матча против «Наполи» (4:2), а уже на 84-й стал автором забитого гола – первого за основную команду «сливочных». По данным Opta, Пас (19 лет и 82 дня) – самый молодой аргентинец, забивший в Лиге чемпионов, после Лионеля Месси. Звёздный рекордсмен отличился в возрасте 18 лет и 131 дня в матче «Барселоны» против «Панатинаикоса» в 2005 году.

Любопытно, что Пас «перебил» достижение Алехандро Гарначо, забившего свой дебютный гол в Лиге чемпионов всего на несколько часов раньше. Вингер «Манчестер Юнайтед» старше своего соотечественника из «Реала» лишь на два месяца и восемь дней.