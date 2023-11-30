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Лига чемпионов

​12 команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов

30 Ноября 2023 • 02:04 Комментировать

В Лиге чемпионов завершился пятый тур группового этапа. По его итогам ещё ряд команд завоевали путёвки в плей-офф. На текущий момент известны 12 из 16 участников 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента. Этот список выглядит так:

«Бавария» (1), «Арсенал» (1), ПСВ (2), «Реал» (1), «Реал Сосьедад» (1 или 2), «Интер» (1 или 2), «Атлетико» (1 или 2), «Лацио» (1 или 2), «Боруссия» (1 или 2), «Манчестер Сити» (1), «РБ Лейпциг» (2), «Барселона» (1 или 2).

В скобках указано, какое место в своей группе заняла или может занять та или иная команда.

В шестом туре будут разыграны ещё четыре путёвки в 1/8 финала Лиги чемпионов. За них поборются такие команды:

Путёвка 1: «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

Путёвка 2: «Наполи» и «Брага».

Путёвка 3: «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Милан».

Путёвка 4: «Порту» и «Шахтёр».


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