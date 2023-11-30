Симоне Индзаги объяснил, как «Интеру» удался камбэк в матче с «Бенфикой»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями после ничьей в матче с «Бенфикой» (3:3).

«Нерадзурри» пропустили три безответных мяча в первом тайме – хет-трик оформил экс-игрок миланцев Жоау Мариу. После перерыва гостям удалось исправить ситуацию и уйти от поражения.

«В конце мы могли даже вырвать победу. Я извлеку пользу из этого матча. Очевидно, что все мы, включая лично меня, должны были добиться большего в первом тайме – игра была слишком вялой. Лёгким решением было бы поменять четырёх-пятерых игроков в перерыве, но вина лежит на всей команде, а не на отдельных личностях. Мы вышли на второй тайм совсем с другим настроем, также было внесено несколько тактических изменений», – цитирует Football Italia Индзаги.