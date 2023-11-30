Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об успехе своей команды.

«Канониры» разгромили французский «Ланс» (6:0) и гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также досрочно стали первыми в своей группе.

«Сегодня был тот день, когда мы должны были это сделать. Мы великолепно справились с задачей. Нам удалось забить пять голов в первом тайме очень сильному сопернику. При таком раскладе велик соблазн расслабиться, и во втором тайме можно было увидеть всякое, но всё-таки команда оставалась предельно сосредоточенной.

Очень приятно досрочно выйти в плей-офф, ведь у нас просто сумасшедший график – мы уже думаем о матче против «Вулверхэмптона», который состоится через 72 часа», – заявил в интервью TNT Sports Артета.