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Артета прокомментировал выход «Арсенала» в плей-офф Лиги чемпионов

30 Ноября 2023 • 01:34 Комментировать
Арсенал
6:0
Ланс

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об успехе своей команды.

«Канониры» разгромили французский «Ланс» (6:0) и гарантировали себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также досрочно стали первыми в своей группе.

«Сегодня был тот день, когда мы должны были это сделать. Мы великолепно справились с задачей. Нам удалось забить пять голов в первом тайме очень сильному сопернику. При таком раскладе велик соблазн расслабиться, и во втором тайме можно было увидеть всякое, но всё-таки команда оставалась предельно сосредоточенной.

Очень приятно досрочно выйти в плей-офф, ведь у нас просто сумасшедший график – мы уже думаем о матче против «Вулверхэмптона», который состоится через 72 часа», – заявил в интервью TNT Sports Артета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги

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