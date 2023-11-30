«Бавария» впервые с 2018 года не выиграла домашний матч в групповой стадии Лиги чемпионов

«Копенгагену» удалось завершить впечатляющую победную серию «Баварии».

Мюнхенский гранд, уже гарантировавший себе выход в 1/8 финала с первого места, не сумел взломать оборону датского коллектива – 0:0. Таким образом, как сообщает BBC, «Бавария» впервые с октября 2018 года потеряла очки в домашней встрече группового этапа Лиги чемпионов. Пять лет назад не проиграть на «Альянц Арене» удалось амстердамскому «Аяксу» (1:1).

Команда Томаса Тухеля имеет в своём активе 13 набранных очков после пяти туров. «Копенгаген» опережает «Галатасарай» лишь за счёт лучшей разницы голов (у обоих коллективов пять баллов), а последнее четвёртое место в квартете занимает «Манчестер Юнайтед» – четыре очка.