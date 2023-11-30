Жезус: «Я уже выигрывал АПЛ, а теперь хочу выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус поделился впечатлениями после победы над «Лансом» (6:0).

Благодаря сегодняшнему успеху «канониры» гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и первое место в группе. Бразильский форвард отметился голом и результативным пасом в поединке против «Ланса».

«Мы сыграли потрясающе, полностью контролировали ситуацию. Все показали отличную игру. Болельщики всегда ведут нас вперёд – у нас потрясающая поддержка в домашних матчах. Мы очень хотели выиграть и выйти в плей-офф.

Я люблю футбол, много смотрю Лигу чемпионов. Это особенный турнир, как и Премьер-лига. Я уже выигрывал АПЛ, поэтому теперь хочу выиграть и Лигу чемпионов», – сказал в интервью TNT Sports Жезус.