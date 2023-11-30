«Арсенал» вышел в плей-офф еврокубков в 20-й раз подряд

Лондонский «Арсенал» не привык останавливаться на групповой стадии.

Команда Микеля Артеты не оставила шансов «Лансу» в поединке предпоследнего тура групповой стадии (6:0), досрочно завоевав путёвку в 1/8 финала. По данным Squawka, «Арсенал» неизменно выходит в плей-офф еврокубков в последних двадцати случаях, когда принимает участие в одном из континентальных турниров. За этот период «канониры» 15 раз преодолели групповой этап Лиги чемпионов, и пять раз – Лиги Европы.

На счету «Арсенала» 12 набранных очков после пяти туров. Лондонцы уже не упустят первое место в квартете, поскольку ПСВ, идущий вторым, имеет в своём активе 8 баллов.