Красота от Беллингема, Алабы и Родриго: «Реал» снова обыграл «Наполи», гарантировав себе первое место группе

«Реал» и «Наполи» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 5-го тура ЛЧ состоялся 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Главной вывеской всего пятого Лиги чемпионов стала игра в Мадриде. Жаль, что «Реал» был практически лишён турнирной мотивации – только не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками и окончательно утвердиться на первой строчке в группе. У «Наполи» было всё менее прозаично. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен должны были официально обеспечить себе евровесну и взять реванш за поражение в домашнем матче.

Задачу «Наполи» облегчало отсутствие Винисисуса, Куртуа, Милитао, Кепы, Чуамени, Камавинги, Гюлера и Модрича. И неаполитанцы начали матч мощно, по-хозяйски. Уже на девятой минуте счёт был открыт. Хвича Кварацхелия сначала пробил по воротам, но после отскока от защитника решил навесить. Получилось шикарно – на дальней штанге сыграл Ди Лоренцо, скинув на Симеоне. Джованни пробил с пары метров, Лунин парировал, но уже за линией ворот – 0:1.

«Реал» особо и не протестовал по поводу «спорного» взятия ворот, мадридцы просто готовили ответ, который случился в следующей атаке. Браим Диас отобрал мяч в центре поля, дотащил до линии штрафной площади и отдал Родриго. А далее бразилец на дриблинге сместился к центру, более сопротивления не встретил, примерился и уложил мяч точно в правую «девятку» - 1:1. Обмен быстрыми голами чуть успокоил игру, а через десять минут своё слово сказал Беллингем.

Хотя главные висты за второй гол «Реала» получает Давид Алаба. Долгую позиционную атаку Мадрида австриец разогнал шикарной диагональю. Джуд открылся за спину защитнику и пробил головой в противоход Мерету – 2:1. Переломил ход матча «Реал», но были и плохие новости. К концу первого тайма захромал как раз Беллингем, подвернувший ногу на ровном месте. Но обошлось, медики оказали помощь, и англичанин остался на поле.

А у «Наполи» появился на зелёном газоне Виктор Осимхен, и через две минуты после его выхода счёт стал равным. Правда, нигериец не поучаствовал. Это Замбо-Ангисса пришёл справа и прострелил – передачу прервали, но мяч вновь достался Андре-Франку и тот с острого угла пульнул как из пращи. Мяч вонзился в дальний угол – 2:2. «Наполи» вообще заиграл активнее, а вот атаки «Реала» пропали. Вскоре забил и Осимхен, расстрелявший Лунина из метрового офсайда. Даже сам Виктор особо не спорил, когда узнал о решении мяч не засчитывать.

«Наполи» играл куда веселее, но в концовке будто по щелчку включился «Реал» и вырвал победу. Решающий мяч соорудил молодой Нико Пас. Получил мяч недалеко от штрафной площади, развернул Каюсте и сильно пробил в угол. Мерет перчатками задел мяч, но только сам же переправил его в сетку – 3:2. А окончательный счёт в компенсированное время установил Хоселу. Это Беллингем шикарно разобрался на краю штрафной площади, «шведой» вырезав мяч на дальний угол. Испанскому форварду осталось только лишь пробить в пустой угол – 4:2.

«Реал» снова обыграл «Наполи» и обеспечил себе первое место в группе. А неаполитанцы продолжат борьбу за плей-офф в очном матче с «Брагой».