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Красота от Беллингема, Алабы и Родриго: «Реал» снова обыграл «Наполи», гарантировав себе первое место группе

30 Ноября 2023 • 01:01 Комментировать (2)
Реал Мадрид
4:2
Наполи

«Реал» и «Наполи» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 5-го тура ЛЧ состоялся 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид4:2Наполи
  9'Симеоне Джованни (0:1)
(1:1) Родриго11'  
(2:1) Беллингем Джуд22'  
  47'Замбо-Ангисса Андре-Франк (2:2)
(3:2) Пас Николас84'  
(4:2) Хоселу Санмартин90'  
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди Ферлан 87' (Васкес Лукас ( 87') Вальверде ФедерикоКроос ТониСебальос Дани 57' (Хоселу Санмартин ( 57') Беллингем ДжудДиас Браим 65' (Пас Николас ( 65') Родриго 87' (Начо Фернандес ( 87')
Запасные: Гонсалес ФранМартин МариоГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасЗидан ТеоГарсия Франсиско III
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанЖуан Жезус 87' (Распадори Джакомо ( 87') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 87' (Дзаноли Алессандро ( 87') Зелиньски Пётр  49' 65' (Элмас Эльиф ( 65') Политано Маттео 78' (Каюсте Йенс ( 78'  90') Симеоне Джованни 46' (Осимхен Виктор ( 46') Кварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаДзербин АлессиоЭстигор Лео
29 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Главной вывеской всего пятого Лиги чемпионов стала игра в Мадриде. Жаль, что «Реал» был практически лишён турнирной мотивации – только не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками и окончательно утвердиться на первой строчке в группе. У «Наполи» было всё менее прозаично. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен должны были официально обеспечить себе евровесну и взять реванш за поражение в домашнем матче.

Задачу «Наполи» облегчало отсутствие Винисисуса, Куртуа, Милитао, Кепы, Чуамени, Камавинги, Гюлера и Модрича. И неаполитанцы начали матч мощно, по-хозяйски. Уже на девятой минуте счёт был открыт. Хвича Кварацхелия сначала пробил по воротам, но после отскока от защитника решил навесить. Получилось шикарно – на дальней штанге сыграл Ди Лоренцо, скинув на Симеоне. Джованни пробил с пары метров, Лунин парировал, но уже за линией ворот – 0:1.

«Реал» особо и не протестовал по поводу «спорного» взятия ворот, мадридцы просто готовили ответ, который случился в следующей атаке. Браим Диас отобрал мяч в центре поля, дотащил до линии штрафной площади и отдал Родриго. А далее бразилец на дриблинге сместился к центру, более сопротивления не встретил, примерился и уложил мяч точно в правую «девятку» - 1:1. Обмен быстрыми голами чуть успокоил игру, а через десять минут своё слово сказал Беллингем.

Хотя главные висты за второй гол «Реала» получает Давид Алаба. Долгую позиционную атаку Мадрида австриец разогнал шикарной диагональю. Джуд открылся за спину защитнику и пробил головой в противоход Мерету – 2:1. Переломил ход матча «Реал», но были и плохие новости. К концу первого тайма захромал как раз Беллингем, подвернувший ногу на ровном месте. Но обошлось, медики оказали помощь, и англичанин остался на поле.

А у «Наполи» появился на зелёном газоне Виктор Осимхен, и через две минуты после его выхода счёт стал равным. Правда, нигериец не поучаствовал. Это Замбо-Ангисса пришёл справа и прострелил – передачу прервали, но мяч вновь достался Андре-Франку и тот с острого угла пульнул как из пращи. Мяч вонзился в дальний угол – 2:2. «Наполи» вообще заиграл активнее, а вот атаки «Реала» пропали. Вскоре забил и Осимхен, расстрелявший Лунина из метрового офсайда. Даже сам Виктор особо не спорил, когда узнал о решении мяч не засчитывать.

«Наполи» играл куда веселее, но в концовке будто по щелчку включился «Реал» и вырвал победу. Решающий мяч соорудил молодой Нико Пас. Получил мяч недалеко от штрафной площади, развернул Каюсте и сильно пробил в угол. Мерет перчатками задел мяч, но только сам же переправил его в сетку – 3:2. А окончательный счёт в компенсированное время установил Хоселу. Это Беллингем шикарно разобрался на краю штрафной площади, «шведой» вырезав мяч на дальний угол. Испанскому форварду осталось только лишь пробить в пустой угол – 4:2.

«Реал» снова обыграл «Наполи» и обеспечил себе первое место в группе. А неаполитанцы продолжат борьбу за плей-офф в очном матче с «Брагой».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи

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Комментарии (2)
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SpsGod
30 Ноября 2023 в 01:14
Если б Хоселу не забил гол, ему снились сегодня кошмары. В целом он кажется неплохим игроком, но все таки не уровень Реала, по крайней мере, пока что.
Паз хорошо так положил)
Sergey999
30 Ноября 2023 в 01:22
Спокойная и уверенная победа на классе. Хоселу над реализацией надо поработать. Мог хет-трик в легкую делать)
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