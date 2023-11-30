«Интер» ушёл от поражения в матче с «Бенфикой» со счёта 0:3

«Бенфика» принимала «Интер» в матче Лиги чемпионов и была решительно настроена набрать первые очки в групповом раунде. Уже в дебюте навес с правого фланга, скидка, и Жоау Мариу в касание открыл счет - 1:0. Вскоре еще одна атака лиссабонцев по тому же краю поля, и Мариу спокойно отправил мяч в сетку. Анхель ди Мария с 22 метров минимально промахнулся. Ответ Марко Арнаутовича из пределов штрафной, вратарь на месте. На 34-й минуте «Бенфика» уже громила фаворита, Мариу получил мяч во вратарской и офомил пятый по скорости хет-трик в истории турнира - 3:0.

«Интер» отыгрался во втором тайме с углового, навес, скидка, и Марко Арнаутович с метра внес мяч в сетку. Франческо Ачерби отыграл под удар Давиде Фраттези, и тот вернул интригу - 3:2. Каспер Тенгстедт завершал контратаку, и в последний момент его удар блокировал защитник. Невероятно, но гости сравняли после удара Алексиса Санчеса с пенальти. Ди Мария издали едва не попал под планку, кипер выручил. На 84-й минуте удаление за грубость Антониу Силвы. Николо Барелла выстрелил в касание - крестовина.

«Интер» делит первое место с «Реал Сосьедадом», «Бенфика» проигрывает «Ред Булл Зальцбургу» три очка и имеет шансы на Лигу Европы.