«Бавария» потеряла первые очки в «сухом» матче с «Копенгагеном»

Досрочно занявшая первое место в группе Лиги чемпионов «Бавария» принимала на своём поле «Копенгаген», который вместе с «МЮ» и «Галатасараем» спорит за вторую путёвку в плей-офф. Матис Тель умудрился на попасть в рамку с левого края вратарской. В ответ датчане также могли забить, Руни Бардгджи на исполнение наносил удар - рядом с левой штангой. Единственное попадание в створ за весь тайм - Томас Мюллер головой пробил после скидки Теля, вратарь на месте. Мохамед Элиас Ачури здорово продвинулся к воротам и заставил потрудиться голкипера, тот на месте. Лерой Сане со штрафного перебросил стенку, а вратарь помешал мячу влететь под перекладину. Напоследок Мануэль Нойер парировал два выстрела в упор.

0:0, «Бавария» набрала 13 очков, у «Копенгагена» и «Галатасарая» - по 5, у «МЮ» - 4.

Протокол игры