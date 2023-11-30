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Лига чемпионов

«Брага» не проиграла «Униону», проведя час в меньшинстве

30 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Брага
1:1
Унион Берлин

Аутсайдеры группы С Лиги чемпионов «Брага» и «Унион» провели матч пятого тура. Альваро Джало мог открыть счет в районе 30-й минуты, однако удар головой был немного неточным. Тут же Сику Ньякате наступил сопернику на ногу у центрального круга, и арбитр оставил португальцев вдесятером. В конце 45-минутки Жером Руссийон убежал в отрыв и вывел на голевой удар Робина Госенса - 0:1. Жоззе Фонте и Джало после подачи со штрафного так и не затолкали мяч  в сетку. Сразу после перерыва Джало ускорился по центру и расстрелял ворота гостей - 1:1.

«Брага» остается третьей с четырьмя очками, противник идет следом, отставая на два балла.

Протокол игры  
Брага1:1Унион Берлин
  42'Госенс Робин (0:1)
(1:1) Джало Альваро51'  
Матеус ЛимаГомес Виктор  33' 81' (Орта Андре ( 81') Фонте ЖозеНьякате Сику  30'Борха КристианМоутинью ЖоауКарвалью Витор 36' (Сатчи Сердар ( 36') Джало Альваро 81' (Фернандеш Рожер ( 81') Саласар Родриго  45' 81' (Мендес Юсафат ( 81') Орта РикардуБанза Симон 68' (Руис Абель ( 68')
Запасные: Каштру АндреМарин АдрианПицци ЛуишГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуПаулу Оливейра
Рённов ФредерикЮранович ЙосипКнохе Робин  3'Лейте ДиогуРуссийон ЖеромХедира Рани  54' 79' (Ааронсон Бренден ( 79') Фолланд КевинТусар Люка  39' 62' (Хаберер Яник ( 62') Лайдуни Аисса 79' (Крал Алекс ( 79') Госенс РобинБехренс Кевин 62' (Фофана Датро ( 62')
Запасные: Триммель КристоферШтайн ЯнникЕккель ПаульБонуччи Леонардо  45'Дель ЛоренцШволов Александер
29 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Унион Берлин

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