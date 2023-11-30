«Брага» не проиграла «Униону», проведя час в меньшинстве

Аутсайдеры группы С Лиги чемпионов «Брага» и «Унион» провели матч пятого тура. Альваро Джало мог открыть счет в районе 30-й минуты, однако удар головой был немного неточным. Тут же Сику Ньякате наступил сопернику на ногу у центрального круга, и арбитр оставил португальцев вдесятером. В конце 45-минутки Жером Руссийон убежал в отрыв и вывел на голевой удар Робина Госенса - 0:1. Жоззе Фонте и Джало после подачи со штрафного так и не затолкали мяч в сетку. Сразу после перерыва Джало ускорился по центру и расстрелял ворота гостей - 1:1.
«Брага» остается третьей с четырьмя очками, противник идет следом, отставая на два балла.
Протокол игры
|42'Госенс Робин (0:1)
|(1:1) Джало Альваро51'
Матеус Лима•Гомес Виктор 33'81' (Орта Андре (81') •Фонте Жозе•Ньякате Сику• 30'Борха Кристиан•Моутинью Жоау•Карвалью Витор36' (Сатчи Сердар (36') •Джало Альваро81' (Фернандеш Рожер (81') •Саласар Родриго 45'81' (Мендес Юсафат (81') •Орта Рикарду•Банза Симон68' (Руис Абель (68')
Рённов Фредерик•Юранович Йосип•Кнохе Робин• 3'Лейте Диогу•Руссийон Жером•Хедира Рани 54'79' (Ааронсон Бренден (79') •Фолланд Кевин•Тусар Люка 39'62' (Хаберер Яник (62') •Лайдуни Аисса79' (Крал Алекс (79') •Госенс Робин•Бехренс Кевин62' (Фофана Датро (62')
29 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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