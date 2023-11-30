«Брага» не проиграла «Униону», проведя час в меньшинстве

Аутсайдеры группы С Лиги чемпионов «Брага» и «Унион» провели матч пятого тура. Альваро Джало мог открыть счет в районе 30-й минуты, однако удар головой был немного неточным. Тут же Сику Ньякате наступил сопернику на ногу у центрального круга, и арбитр оставил португальцев вдесятером. В конце 45-минутки Жером Руссийон убежал в отрыв и вывел на голевой удар Робина Госенса - 0:1. Жоззе Фонте и Джало после подачи со штрафного так и не затолкали мяч в сетку. Сразу после перерыва Джало ускорился по центру и расстрелял ворота гостей - 1:1.

«Брага» остается третьей с четырьмя очками, противник идет следом, отставая на два балла.