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Лига чемпионов

«Арсенал» уничтожил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

30 Ноября 2023 • 00:55 Комментировать
Арсенал
6:0
Ланс

«Арсенал» буквально унизил «Ланс», забив пять мячей ещё до перерыва. Благодаря этой победе «канониры» обеспечили себе первое место в группе. «Ланс» же потерял шансы пробиться в плей-офф турнира.

Протокол игры  
Арсенал6:0Ланс
(1:0) Хаверц Кай13'  
(2:0) Жезус Габриэл21'  
(3:0) Сака Букайо24'  
(4:0) Мартинелли Габриэл27'  
(5:0) Эдегор Мартин45'  
(6:0) Жоржиньо II86'  
Райя ДавидТомиясу Такэхиро 46' (Уайт Бен ( 46') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 46' (Кивёр Якуб ( 46') Эдегор МартинРайс Деклан 75' (Жоржиньо II ( 75') Хаверц КайСака Букайо 66' (Нелсон Райс ( 66') Жезус Габриэл 82' (Нкетиа Эдди ( 82') Мартинелли Габриэл
Запасные: Эльнени МохамедХейн Карл-ЯкобНванери ИтанЛьюис-Скелли МайлсРемсдейл АаронСедрик СоарешТроссар Леандро
Самба БрисГради Жонатан 63' (Хусанов Абдукодир ( 63'  63') Дансо КевинМедина Факундо 46' (Томассон Адриен ( 46') Франковски ПшемыславАйдара Массадио  64'Менди Нампали  42' 76' (Коста Давид ( 76') Абдул-Самед Салис 46' (Эль Айнауи Нейл ( 46') Сотока Флориан 46' (Мачадо Дейвер ( 46') Фюльжени АнжелоВахи Элю
Запасные: Пандор ЯнникДиуф ЭндиСаид УэслиАгилар РубенМауасса ФетЛека Жан-Луи
29 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

«Арсенал» в пятом туре мог гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого лондонцам дома надо было просто не проиграть «Лансу». Правда, «канониры» наверняка хотели реабилитироваться за поражение во Франции, так что вряд ли собирались играть на ничью. В свою очередь «Лансу» для продолжения борьбы за выход в плей-офф проигрывать было никак нельзя.

«Арсенал» начал матч активно, желая быстро открыть счёт. Сначала Зинченко с левого фланга сделал перевод направо на Жезуса, который на грани офсайда принял мяч и бил с острого угла, но в створ не попал. Затем уже после навеса Томиясу с фланга головой метров с девяти бил Хаверц, но также немного не попал в цель. И всё же «Арсенал» сумел быстро открыть счёт. Томиясу вновь навесил с фланга, Жезус сбросил, а Хаверц с близкого расстояния отправил мяч в цель.

После этого «Арсенал» чуть отошёл, передохнул и в середине тайма забил ещё дважды. Сначала Сака прорвался по правому флангу, сместился в центр и покатил мяч левее на Жезуса, который на замахе убрал защитника и пробил в угол. Тут же Мартинелли уже прошёл слева и пальнул. Самба отбил мяч перед собой, но Сака оказался первым на добивании, доведя счёт до разгромного.

«Арсенал» продолжал владеть преимуществом и вскоре забил и в четвёртый раз. Томиясу сделал диагональ на левый край на Мартинелли, который сместился в центр, обыграл за счёт техники нескольких соперников и пробил точно в дальний угол.

После этого «Ланс» попробовал прибавить и даже угрожал воротам хозяев. Сначала Айдара слева опасно простреливал, но на линии вратарской никто замкнуть не смог. Затем Медина получил мяч перед штрафной и пробил, но угодил в штангу. Затем Вахи слева прорвался к воротам и простреливал, но вновь никого не оказалось на линии вратарской.

«Арсенал» после этого встрепенулся. Сначала Мартинелли ворвался в штрафную справа, но немного не попал в дальний угол. Затем Сака покатил мяч налево, Томиясу навесил, а Эдегор с близкого расстояния довёл счёт до совсем неприличного. На перерыв «Арсенал», ведя в счёте 5:0.

Второй тайм в целом был формальностью. После перерыва французы пытались быть активными, но ничего опасного создать им не удавалось. Более того, в середине второго тайма «Арсенал» мог продолжить уничтожать соперника. Хаверц получил мяч слева и прострелил на линию штрафной на Эдегора, чей удар Самба парировал.

В конце матча «Арсенал» вновь чуть добавил. Сначала Уайт после навеса с линии вратарской пробил головой выше цели. Через несколько минут Хусавнов в своей штрафной нанес удар в лицо Мартинелли, за что хозяева получили право на пенальти, и Жоржиньо сделал счёт теннисным.

В заключительном туре «Арсенал» отправится на выезд к гости к ПСВ. Пока же у «канониров» на очереди матч с «Вулверхэмптоном» в рамках Премьер-лиги, где лондонцы пока идут первыми. «Ланс» же готовится к матчу против «Лиона» на выходных. В следующем же туре Лиги чемпионов «кроваво-золотые» дома примут «Севилью».

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон

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