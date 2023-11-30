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Лига чемпионов

«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог забить «Ред Булл Зальцбургу»

30 Ноября 2023 • 00:52 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Ред Булл Зальцбург

«Реал Сосьедад» провёл матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Если испанцы вышли из группы и ведут борьбу за первое место, то соперник надеется на выход в Лигу Европы. Нене Доргелес убегал один на один с голкипером, перебросил его и не попал в створ. У басков, в основе которых вышел Арсен Захарян, ударов было в разы больше, чем у противника, но реальной остроты было откровенно мало. Первый момент испанцы создали на 60-й минуте, Арсен Захарян вывел на удар Браиса Мендеса - парировано в итоге. Навес с фланга, Захарян уже сам бил, и вратарь ногой отвел угрозу.

Экс-динамовец провел на поле все 90 минут, а его команда поделила очки с соперником - 0:0. Испанцы делят первое место с «Интером», австрийцы на третьем месте.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Ред Булл Зальцбург
Ремиро АлехандроОдриосола Альваро 74' (Траоре Амари ( 74') Ариц Элустондо  38' 46' (Пачеко Хон ( 46') Субельдия ИгорМуньос АйхенБраис Мендес 65' (Барренечеа Андер ( 65') Субименди МартинТуррьентес БеньятОярсабаль Микель 80' (Умар Садик ( 80') Чо Мохамед-Али 74' (Кубо Такефуса ( 74') Захарян Арсен
Запасные: Тирни КиранУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиМерино МикельЛе Норман РобенОласагасти Хон
Шлагер АлександерДедич АмарПёнтковски КамильПавлович Страхинья 46' (Моргалла Леандро ( 46') Ульмер Андреас 84' (Беду Самсон ( 84') Бидструп МадсКапальдо НиколасСучич ЛукаДоргелес Нене 62' (Конате Карим ( 62') Глух Оскар 78' (Форсон Аманква ( 78') Ратков Петар 62' (Шимич Роко ( 62')
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиКамери ДийонМантл НикоКойта Секу
29 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург

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