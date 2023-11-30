«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог забить «Ред Булл Зальцбургу»

«Реал Сосьедад» провёл матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Если испанцы вышли из группы и ведут борьбу за первое место, то соперник надеется на выход в Лигу Европы. Нене Доргелес убегал один на один с голкипером, перебросил его и не попал в створ. У басков, в основе которых вышел Арсен Захарян, ударов было в разы больше, чем у противника, но реальной остроты было откровенно мало. Первый момент испанцы создали на 60-й минуте, Арсен Захарян вывел на удар Браиса Мендеса - парировано в итоге. Навес с фланга, Захарян уже сам бил, и вратарь ногой отвел угрозу.
Экс-динамовец провел на поле все 90 минут, а его команда поделила очки с соперником - 0:0. Испанцы делят первое место с «Интером», австрийцы на третьем месте.
Протокол игры
Ремиро Алехандро•Одриосола Альваро74' (Траоре Амари (74') •Ариц Элустондо 38'46' (Пачеко Хон (46') •Субельдия Игор•Муньос Айхен•Браис Мендес65' (Барренечеа Андер (65') •Субименди Мартин•Туррьентес Беньят•Оярсабаль Микель80' (Умар Садик (80') •Чо Мохамед-Али74' (Кубо Такефуса (74') •Захарян Арсен
Шлагер Александер•Дедич Амар•Пёнтковски Камиль•Павлович Страхинья46' (Моргалла Леандро (46') •Ульмер Андреас84' (Беду Самсон (84') •Бидструп Мадс•Капальдо Николас•Сучич Лука•Доргелес Нене62' (Конате Карим (62') •Глух Оскар78' (Форсон Аманква (78') •Ратков Петар62' (Шимич Роко (62')
29 ноября.
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