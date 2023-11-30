«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог забить «Ред Булл Зальцбургу»

«Реал Сосьедад» провёл матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». Если испанцы вышли из группы и ведут борьбу за первое место, то соперник надеется на выход в Лигу Европы. Нене Доргелес убегал один на один с голкипером, перебросил его и не попал в створ. У басков, в основе которых вышел Арсен Захарян, ударов было в разы больше, чем у противника, но реальной остроты было откровенно мало. Первый момент испанцы создали на 60-й минуте, Арсен Захарян вывел на удар Браиса Мендеса - парировано в итоге. Навес с фланга, Захарян уже сам бил, и вратарь ногой отвел угрозу.

Экс-динамовец провел на поле все 90 минут, а его команда поделила очки с соперником - 0:0. Испанцы делят первое место с «Интером», австрийцы на третьем месте.