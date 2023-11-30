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Арнаутович забил в Лиге чемпионов впервые за 4740 дней – рекорд турнира

30 Ноября 2023 • 00:48 Комментировать
Бенфика
3:3
Интер Милан

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович отличился в матче Лиги чемпионов после многолетнего перерыва.

Австриец поразил ворота «Бенфики» на 51-й минуте сегодняшнего матча. Для 34-летнего игрока это первый гол в Лиге чемпионов за 4740 дней – рекордный перерыв между двумя забитыми мячами в истории турнира, сообщает Opta. Предыдущие взятие ворота Арнаутовича в самом престижном еврокубке датировано декабрём 2010 года – тогда форвард огорчил «Интер», выступая за бременский «Вердер».

Сегодняшний гол Марко Арнаутовича позволил «нерадзурри» отыграть один мяч после 0:3 в первом тайме. Вскоре Давиде Фраттези сократил отставание до минимума, а на 72-й минуте Алексис Санчес установил паритет, реализовав пенальти.

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