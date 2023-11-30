Тен Хаг: «С Онана всё в порядке»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии Андре Онана после его очередной ошибки.

Голкипер «красных дьяволов» не лучшим образом сыграл в эпизоде со вторым голом «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов – Хаким Зиеш отличился ударом со штрафного. Встреча завершилась со счётом 3:3, что оставило «Манчестер Юнайтед» на последнем месте в группе перед игрой последнего тура против «Баварии».

«Онана? С ним всё в порядке. Как я уже говорил, речь не идёт об отдельных игроках. Конечно, индивидуальные ошибки в футболе могут иметь ключевое значение, и каждый берёт на себя ответственность за это, но дело всегда в команде», – поведал нидерландский наставник в послематчевом интервью.