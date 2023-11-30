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«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов

30 Ноября 2023 • 00:28 Комментировать
Арсенал
6:0
Ланс
окончен

Лондонский «Арсенал» провёл уникальный первый тайм в матче против «Ланса».

«Канониры» пять раз поразили ворота, на что у французского коллектива не нашлось ответа. Примечательно, что все пять мячей забили разные игроки – ранее ни одной команде не удавалось провернуть такое в матче Лиги чемпионов за один первый тайм. Авторами голов в составе лондонцев стали Кай Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция встречи «Арсенал» – «Ланс». После перерыва команда Микеля Артеты не торопится увеличивать преимущество в счёте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон

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