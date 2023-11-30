Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Беллингем забил 10 голов в Лиге чемпионов до 21-летия – ранее это удавалось только троим

30 Ноября 2023 • 00:18 Комментировать
Реал Мадрид
4:2
Наполи
1 2.60 X 2.17 2 4.90
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продолжил результативную серию в Лиге чемпионов.

Англичанин достиг показателя в десять забитых мячей в самом престижном еврокубке, поразив ворота «Наполи» на 22-й минуте сегодняшнего матча. 20-летний Беллингем стал лишь четвёртым за всю историю игроком, забившим в Лиге чемпионов десять или более раз до 21-летия, отмечает Madrid Zone. Ранее это делали только Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Следить за событиями второго тайма матча «Реал» – «Наполи» можно в формате текстовой трансляции, которая представлена на сайте LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

29 Ноября
22:34
«Реал» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 3
21:55
​Кварацхелия – в основе: «Наполи» озвучил состав на игру с «Реалом»
21:13
​Беллингем – в основе «Реала» на матч против «Наполи»
20:42
Мауро: У «Наполи» хорошие шансы выиграть в Мадриде у «Реала»
15:29
PARI: «Реал» победит «Наполи» и продлит победную серию в Лиге чемпионов
15:24
Осимхен начнёт матч с «Реалом» на скамейке
07:58
​Джованни Симеоне: «Матчи с «Реалом» - особые для меня, ведь я болею за «Атлетико»
03:16
​Тео Зидан включён в заявку на игру «Реала» с «Наполи»
02:44
Реал - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
22:32
Итальянский журналист не верит в успех «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу»
18:19
Реал Мадрид — Наполи: бесплатная ставка и прогноз на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
17:00
Модрич не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»
15:56
​Анчелотти подчеркнул важность матча с «Наполи»
15:39
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
14:58
Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»
14:55
Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»
27 Ноября
15:48
В «Реале» надеются, что Модрич сможет сыграть с «Наполи»
13:27
​Реал – Наполи: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2
3
2.01 3.80 3.45
Видео
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
3
3.40 3.85 2.01
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
0
0
1.25 6.60 9.80
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
6
0
1.43 5.00 6.60
Видео
Окончен
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
2.23 3.70 3.00
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
0
1.56 4.30 5.60
Видео
106 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
4
2
1.64 4.20 4.90
Видео
106 мин
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
3
3
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 30 Ноября
01:00 · Лига чемпионов
«Интер» ушёл от поражения в матче с «Бенфикой» со счёта 0:3
00:57 · Лига чемпионов
«Бавария» потеряла первые очки в «сухом» матче с «Копенгагеном»
00:56 · Лига чемпионов
«Брага» не проиграла «Униону», проведя час в меньшинстве
00:52 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог забить «Ред Булл Зальцбургу»
00:48 · Лига чемпионов
Арнаутович забил в Лиге чемпионов впервые за 4740 дней – рекорд турнира
00:37 · Лига чемпионов
Тен Хаг: «С Онана всё в порядке»
00:28 · Лига чемпионов
«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов
00:18 · Лига чемпионов
Беллингем забил 10 голов в Лиге чемпионов до 21-летия – ранее это удавалось только троим
00:06 · Англия. Премьер-лига
Сака – второй игрок из топ-5 лиг, достигший отметки в 10 ассистов в текущем сезоне
29 Ноября
23:57 · Лига чемпионов
Жоау Мариу оформил хет-трик к 34-й минуте – пятый показатель в истории Лиги чемпионов
23:47 · Лига чемпионов
«Арсенал» забил «Лансу» 4 гола за 27 минут – повторение рекорда для команд АПЛ в Лиге чемпионов
23:42 · Лига чемпионов
​«Онана герой, вытащил «Галатарай» – реакция социальных сетей на ничью 3:3 между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарем»
23:38 · Лига чемпионов
Мактоминай высказался об ошибках Онана
23:29 · Лига чемпионов
Тен Хаг прокомментировал упущенную победу над «Галатасараем»
23:25 · Лига чемпионов
​Популярный паблик обратился к «Манчестер Юнайтед»: «Напоминаем, что де Хеа свободен»
Все новости
Рекомендуем