Беллингем забил 10 голов в Лиге чемпионов до 21-летия – ранее это удавалось только троим

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продолжил результативную серию в Лиге чемпионов.

Англичанин достиг показателя в десять забитых мячей в самом престижном еврокубке, поразив ворота «Наполи» на 22-й минуте сегодняшнего матча. 20-летний Беллингем стал лишь четвёртым за всю историю игроком, забившим в Лиге чемпионов десять или более раз до 21-летия, отмечает Madrid Zone. Ранее это делали только Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн.

Следить за событиями второго тайма матча «Реал» – «Наполи» можно в формате текстовой трансляции, которая представлена на сайте LiveResult.