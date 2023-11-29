Жоау Мариу оформил хет-трик к 34-й минуте – пятый показатель в истории Лиги чемпионов

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу не пожалел миланский «Интер», за который выступал в прошлом.

Португалец поразил ворота «нерадзурри» на 5-й, 13-й и 34-й минутах сегодняшнего матча Лиги чемпионов. Согласно данным MisterChip, это пятый по быстроте хет-трик за всю историю турнира. Первое место остаётся за Робертом Левандовски («Барселона»), трижды забившим «Виктории» к 23-й минуте в 2022 году. Далее в рейтинге располагаются Симоне (25), Писарро (33) и Руй Педру (33).

«Интер» пока так и не нашёл ответа на голы Мариу – команды ушли на перерыв при счёте 3:0. Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult.