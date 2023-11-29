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Жоау Мариу оформил хет-трик к 34-й минуте – пятый показатель в истории Лиги чемпионов

29 Ноября 2023 • 23:57 Комментировать
Бенфика
3:3
Интер Милан
1 1.50 X 3.85 2 7.70
2-й тайм

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу не пожалел миланский «Интер», за который выступал в прошлом.

Португалец поразил ворота «нерадзурри» на 5-й, 13-й и 34-й минутах сегодняшнего матча Лиги чемпионов. Согласно данным MisterChip, это пятый по быстроте хет-трик за всю историю турнира. Первое место остаётся за Робертом Левандовски («Барселона»), трижды забившим «Виктории» к 23-й минуте в 2022 году. Далее в рейтинге располагаются Симоне (25), Писарро (33) и Руй Педру (33).

«Интер» пока так и не нашёл ответа на голы Мариу – команды ушли на перерыв при счёте 3:0. Следить за событиями второго тайма можно на сайте LiveResult.

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Интер Милан Бенфика Жоау Мариу ещё теги

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