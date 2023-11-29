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«Арсенал» забил «Лансу» 4 гола за 27 минут – повторение рекорда для команд АПЛ в Лиге чемпионов

29 Ноября 2023 • 23:47 Комментировать
Арсенал
6:0
Ланс
1 1.03 X 19.00 2 100.00
2-й тайм

Лондонский «Арсенал» быстро провёл четыре безответных мяча в ворота «Ланса».

Кай Хаверц вывел «канониров» вперёд уже на 13-й минуте, после чего свои имена на табло также зажгли Габриэль Жезус (21), Букайо Сака (23) и Габриэл Мартинелли (27). Как отмечает Opta, это лишь второй в истории случай, когда английской команде удалось так быстро забить четыре гола в матче Лиги чемпионов. В 1998 году того же добился «Манчестер Юнайтед», четырежды поразивший ворота «Брондбю» к 27-й минуте. К слову, тот розыгрыш завершился триумфом «красных дьяволов».

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Арсенала» против «Ланса».

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