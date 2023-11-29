​«Онана герой, вытащил «Галатарай» – реакция социальных сетей на ничью 3:3 между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарем»

Многочисленные комментарии оставили пользователи социальных сетей после финального свистка в матче «Галатасарай» – «Манчестер Юнайтед», больше всего досталось вратарю «МЮ»:

- Вы забьёте сколько сможете, а я пропущу сколько захочу, – написал любитель футбола, комментируя игру вратаря гостей;

- Я в шоке, какой толк от вратаря, хорошо играющего ногами, если он не умеет играть руками, – добавил болельщик;

- Онана герой, вытащил «Галатарай», – шутит болельщик;

- Надо продать им Максименко. После этого Онана им Нойером покажется, – добавил другой пользователь социальных сетей;

- Зачем я только начал смотреть этот матч… – написал любитель футбола.

Напомню, что к восемнадцатой минуте матча англичане вели в счёте 2:0, однако матч завершился вничью со счётом 3:3. Грубейшие ошибки совершил вратарь английского клуба, что и помешало «МЮ» одержать гостевую победу.