Мактоминай высказался об ошибках Онана

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай прокомментировал неудачи голкипера Андре Онана.

В матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3) камерунец дважды позволил Хакиму Зиешу забить со штрафного – особого внимания удостоился второй гол, когда вратарь «красных дьяволов» пропустил по центру. В начале сезона Онана также регулярно подвергался критике за неуверенную игру.

«Мы – команда, – отвечает Мактоминай на вопрос об ошибках голкипера. – Мы должны держаться вместе, а не говорить об отдельных личностях. Нам нужно доказать, что мы можем идти вперёд и добиваться успеха. Надеюсь, в нашей группе всё сложится удачно, теперь нам придётся рассчитывать на удачу в матчах соперников», – приводит United Zone слова шотландца.