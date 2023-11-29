Тен Хаг прокомментировал упущенную победу над «Галатасараем»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побеседовал с журналистами после ничьей в матче с «Галатасараем» (3:3).

Английский коллектив вёл со счётом 3:1 до 62-й минуты благодаря голам Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеша и Скотта Мактоминая. Точные удары Хакима Зиеша и Керема Актюркоглу спасли хозяев поля от поражения.

«Очевидно, что мы должны были взять три очка, как делали это в других матчах. Я доволен тем, как мы играли, но вынужден критиковать команду за действия в обороне – нельзя так ошибаться, когда ведёшь 3:1. Мы создали много моментов и были обязаны удержать победу.

Ответственность за подобные неудачи всегда лежит на мне. Я знаю, что мы движемся в правильном направлении, но в Лиге чемпионов нужно выигрывать здесь и сейчас», – сказал в интервью TNT Sports тен Хаг.