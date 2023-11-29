​Популярный паблик обратился к «Манчестер Юнайтед»: «Напоминаем, что де Хеа свободен»

Популярный паблик Transfer News Live, на который подписано более двух миллионов пользователей, обратился к «Манчестер Юнайтед» после того, как команда сыграла вничью с «Галатасараем» со счётом 3:3. «Красные дьяволы» упустили победу в Турции, чему поспособствовала неубедительная игра Андре Онана в рамке ворот.

«Напоминаем, что Давид де Хеа по-прежнему является свободным агентом», - говорится в обращении.

Как известно, летом «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт с Давидом де Хеа. Вместо испанца клуб пригласил Андре Онана. Камерунский вратарь в этом сезоне допустил уже немало грубых ошибок.

Онана продолжает чудить – пропустил со штрафного по центру