Фернандеш – о ничьей с «Галатасараем»: «Мы не должны были пропускать такие голы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мыслями после матча Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Красные дьяволы» повели со счётом 2:0 к 18-й минуте, однако соперники быстро отыгрались. В начале второго тайма Скотт Мактоминай установил на табло счёт 3:1 в пользу гостей, но и это не сломило турецкий коллектив – «Галатасарай» ушёл от поражения благодаря мячам, забитым на 62-й и 71-й минутах.

«Это очень тяжело. Мы пропустили действительно нелепые голы. Во всех случаях мы должны были брать ситуацию под контроль.

Мне просто нечего сказать. Очевидно, что из преимущества в два гола можно было извлечь большее, но вышло так, как вышло.

После каждого пропущенного у нас были шансы забить ещё, а в конце игры мы могли забить четырежды», – цитирует BBC Фернандеша.