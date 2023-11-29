Маротта – о продажах «Интера»: «Иногда это должно происходить»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался летних продажах клуба.

«Нерадзурри» расстались с рядом важных игроков, однако это не слишком сказалось на результатах: команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А и досрочно добыла путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Болезненные уходы игроков? Нужно соблюдать баланс между затратами и доходами, чтобы сохранять устойчивость. Мы готовы к любым ситуациям и должны проделывать правильную работу. Мы хотели сохранить как можно больше игроков в своём составе, но иногда такие вещи должны происходить», – приводит журналист Даниэле Мари слова Маротты, высказавшегося перед началом матча Лиги чемпионов против «Бенфики».