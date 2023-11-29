​Только одна команда пропустила в Лиге чемпионов больше «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает разочаровывать своих фанатов. В среду команда Эрика тен Хага в гостях у «Галатасарая» вела со счётом 3:1, но в итоге добилась лишь ничьей 3:3, чему поспособствовала неуверенная игра Андре Онана в рамке ворот.

В пяти прошедших турах Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» пропустил 14 голов! Больше голов в этом розыгрыше сильнейшего клубного турнира континента пропустил только «Антверпен» - 15.

В последнем туре Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» будет играть на своём поле против «Баварии».

Кстати, «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди клубов Премьер-лиги Англии.