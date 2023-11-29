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«Севилья» за полтайма провалила матч с ПСВ, превратив 2:0 в 2:3

29 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
Севилья
2:3
ПСВ
окончен

«Севилья» могла спутать турнирные расклады в своей группе Лиги чемпионов в случае домашней победы над ПСВ, и поначалу всё удавалось у испанской команды. В середине первого тайма Юссеф Эн-Несири убежал один на один и не переиграл голкипера, да и вне игры вдобавок. Вскоре штрафной, Иван Ракитич навесил в гущу игроков, и Серхио Рамос в прыжке ногой переправил мяч в цель. Джибрил Соу забил в касание с передачи Доди Лукебакио, но в начале атаки был фол, не засчитано. Эн-Несири транжирил моменты, удар головой - перекладина.

После перерыва длинный пас на Эн-Несири, тот снова один на один с вратарем, но на сей раз удар в касание был голевым - 2:0. Вторая желтая карточка Лукаса Окампоса оставила хозяев вдесятером на четверть матча. Тут же Исмаэль Сайбари с лета метко пробил после подачи и отыграл один гол. Йорбе Вертессен бил вдоль линии ворот, и мяч от Неманьи Гуделя срикошетил за ленточку - 2:2. На последних секундах Вертессен слева убежал в свободную зону и подал, а Рикардо Пепи головой вколотил мяч в сетку - 2:3.

«Севилья» с 2 очками замыкает таблицу, у «Ланса» - 5, ПСВ - 8 и «Арсенала» - 9.

Протокол игры  
Севилья2:3ПСВ
(1:0) Рамос Серхио24'  
(2:0) Эн-Несири Юссеф47'  
  68'Сайбари Исмаэль (2:1)
  

82' Гудель Неманья (2:2)

90' Пепи Рикардо (2:3)

Дмитрович МаркоНавас Хесус 58' (Хуанлу Санчес ( 58') Гудель НеманьяРамос СерхиоАкунья МаркосРакитич ИванФернандо Режес 84' (Торрес Оливер ( 84') Соу Джибрил 74' (Мир Рафа ( 74') Окампос Лукас  63'  66'Эн-Несири Юссеф 74' (Хордан Хоан ( 74') Лукебакио Доди 73' (Ньянзу Танги ( 73')
Запасные: Флорес АльбертоСалас КикеАрболь МатиасГаттони ФедерикоДиас МарианоПедроса АдриаБуэно Ману
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 58' (Тильман Малик ( 58') Боскальи Оливье 83' (Ван Анхольт Патрик ( 83') Дест СерджиньоТиль Гус 58' (Сайбари Исмаэль ( 58') Схаутен Йерди 84' (Пепи Рикардо ( 84') Веерман ЙоэйБакайоко ЖоанДе Йонг ЛюкЛосано Ирвинг  33' 44' (Вертессен Йорбе ( 44')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЖуниор МауроБабади ИсаакЛанг Ноа
29 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСВ

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