«Севилья» за полтайма провалила матч с ПСВ, превратив 2:0 в 2:3

«Севилья» могла спутать турнирные расклады в своей группе Лиги чемпионов в случае домашней победы над ПСВ, и поначалу всё удавалось у испанской команды. В середине первого тайма Юссеф Эн-Несири убежал один на один и не переиграл голкипера, да и вне игры вдобавок. Вскоре штрафной, Иван Ракитич навесил в гущу игроков, и Серхио Рамос в прыжке ногой переправил мяч в цель. Джибрил Соу забил в касание с передачи Доди Лукебакио, но в начале атаки был фол, не засчитано. Эн-Несири транжирил моменты, удар головой - перекладина.

После перерыва длинный пас на Эн-Несири, тот снова один на один с вратарем, но на сей раз удар в касание был голевым - 2:0. Вторая желтая карточка Лукаса Окампоса оставила хозяев вдесятером на четверть матча. Тут же Исмаэль Сайбари с лета метко пробил после подачи и отыграл один гол. Йорбе Вертессен бил вдоль линии ворот, и мяч от Неманьи Гуделя срикошетил за ленточку - 2:2. На последних секундах Вертессен слева убежал в свободную зону и подал, а Рикардо Пепи головой вколотил мяч в сетку - 2:3.

«Севилья» с 2 очками замыкает таблицу, у «Ланса» - 5, ПСВ - 8 и «Арсенала» - 9.