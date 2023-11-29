Зиеш повторил достижение Роналду и Неймара в матче с «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш отметился дублем в поединке против «Манчестер Юнайтед» (3:3).

Марокканец отличился на 29-й и 62-й минутах – в обоих случаях он точно исполнил штрафной удар. По информации Opta, Зиеш стал лишь третьим за последние 20 лет игроком, забившим со штрафного дважды в течение одного матча Лиги чемпионов. Ранее это удалось Криштиану Роналду (в 2009 году против «Цюриха») и Неймару (в 2018 году против «Црвены Звезды»).

Хаким Зиеш арендован «Галатасараем» у лондонского «Челси» с обязательством выкупа. До сегодняшнего дня в его активе был только один забитый мяч в девяти поединках за турецкий коллектив во всех турнирах.