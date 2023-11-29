Ай-яй-яй, Онана: Грубые ляпы вратаря лишили «Манчестер Юнайтед» победы над «Галатасараем»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» наведался в Стамбул к «Галатасараю». Дождь поставил матч под угрозу срыва, ведь дренажная система стадиона не справлялась со своей работой. Но поле удалось подготовить к стартовому свистку в 20:45 по московскому времени.

В чемпионате Англии «Ман Юнайтед» постепенно выправляет свои дела, подбираясь к первой четвёрке. В Лиге чемпионов команде Эрика тен Хага тоже надо было поднажать, чтобы занять в группе второе или третье место. Второе, конечно, предпочтительнее, учитывая, что оно даёт путёвку в плей-офф ЛЧ. А вот о первой строчке в квартете мечтать «красным дьяволам» было поздно – её уже забронировала за собой «Бавария».

Прошли две трети группового этапа Лиги чемпионов – и «Манчестер Юнайтед» за это время набрал там очков меньше, чем провёл матчей. В четырёх встречах – три поражения и одна ничья. Сначала был проигрыш «Баварии», потом фиаско против «Галатасарая» в родных стенах. Далее манкунианцы обменялись с «Копенгагеном» домашними победами в спаренных матчах.

«Галатасарай» же сыграл вничью с «Копенгагеном», победил в гостях «МЮ» и дважды проиграл «Баварии». То есть по итогам четырёх матчей «львы» имели четыре очка, на один балл опережая «красных дьяволов». В случае своего поражения в Стамбуле манкунианцы сразу лишались бы шансов на плей-офф ЛЧ, а вкупе с теоретической победой «Копенгагена» над «Баварией» – и шансов на плей-офф ЛЕ.

Турецкая команда по традиции пошла вперёд в начале матча, но не извлекла из этого дельной выгоды. Удар Зиеша заблокировал Шоу, а после углового Торрейра пробил головой мимо створа. С приличной дистанции вскоре приложился Мертенс – мяч стал опускаться в правый угол, и там его остановил Онана. Выдержали манкунианцы стартовый натиск «львов», подгонявшихся их громкими болельщиками.

А затем «Манчестер Юнайтед» на небольшом отрезке куда лучше воспользовался своими возможностями. Бруну Фернандеш, отыгравшись с Хёйлунном, отдал к левому углу вратарской на Гарначо, и тот поразил ближний угол (0:1). Хозяева снова поддавили, однако опять были застигнуты врасплох «красными дьяволами». Бруну Фернандеш знатно воткнул мяч в область левой девятки. Это уже 0:2 к двадцатой минуте.

Но расслабляться гостям было слишком рано. На исходе получаса игры Зиеш отличился низом прямым ударом со штрафного – Онана почему-то не справился (1:2). Минут через десять Фернандеш подал угловой с правого фланга, но Мактоминай упустил шанс вернуть гостям преимущество в два мяча, пробив головой выше створа. В концовке тайма Икарди реализовал выход один на один, однако фиктивно из офсайда. Так что 2:2 не стало.

Зато 1:3 стало на 55-й минуте. Антони на правом крыле атаки отдал пас Уан-Биссаке, тот прострелил, и Мактоминай на опережении замкнул ближнюю штангу. Казалось бы, всё удачно складывалось для «Юнайтед», но «красных дьяволов» накрыл призрак матча с «Копенгагеном» трёхнедельной давности. Тогда они вели в счёте с разницей в два мяча, а в итоге проиграли 3:4.

Что сейчас? Онана очень сильно подвёл гостей. Он снова пропустил со штрафного от Зиеша. Причём ещё более курьёзно – вроде как поймав мяч по центру, но выпустив его из рук в ворота. И также ещё Актюргорлу с правого полуфланга с игры поразил ближний угол. Этот гол тоже на совести Онаны. Таким образом, целых три гола манкунианцы пропустили «благодаря» своему голкиперу.

Ринувшийся в атаку «МЮ» вполне мог героически вырвать победу, однако Гарначо и Мактоминай пробили рядом, Фернандеш протестировал штангу, Пельистри тоже упускал шансы, да и Марсьяль как-то потерялся перед Муслерой. Ради справедливости отметим, что и Онана кое-что отразил перед своей рамкой. Потеряв два очка из-за грубых ошибок своего вратаря, «Ман Юнайтед» сыграл вничью и наскрёб лишь четвёртое очко в группе. У «Галатасарая» – пять баллов.

Кирилл Иванцов