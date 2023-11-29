Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ай-яй-яй, Онана: Грубые ляпы вратаря лишили «Манчестер Юнайтед» победы над «Галатасараем»

29 Ноября 2023 • 22:37 Комментировать (4)
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед
окончен

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» наведался в Стамбул к «Галатасараю». Дождь поставил матч под угрозу срыва, ведь дренажная система стадиона не справлялась со своей работой. Но поле удалось подготовить к стартовому свистку в 20:45 по московскому времени.

Протокол игры  
Галатасарай3:3Манчестер Юнайтед
  11'Гарначо Алехандро (0:1)
  18'Фернандеш Бруну (0:2)
(1:2) Зиеш Хаким29'  
  55'Мактоминай Скотт (1:3)
(2:3) Зиеш Хаким62'  
(3:3) Актюркоглу Мухаммед71'  
Муслера ФернандоБоэ Саша  42'Айхан Кан  54'Бардакчи АбдулкеримАнхелиньо Хосе 82' (Нельссон Виктор ( 82') Торрейра ЛукасН'Домбеле Тангай 60' (Оливейра Сержиу ( 60') Зиеш Хаким 82' (Йылмаз Барыш ( 82') Мертенс Дрис 60' (Актюркоглу Мухаммед ( 60') Заха Уилфрид 88' (Демирбай Керем ( 88') Икарди Мауро
Запасные: Бакамбу СедрикТетеКаратас КазимджанГювенч Гюнай
Онана АндреУан-Биссака Аарон  64' 78' (Пельистри Факундо ( 78') Магуайр ГарриЛинделоф ВикторШоу Люк  59'Мактоминай СкоттАмрабат Софьян  45' 58' (Майну Кобби ( 58') АнтониФернандеш Бруну  27'Гарначо Алехандро 78' (Далот Диогу ( 78') Хёйлунн Расмус 58' (Марсьяль Антони ( 58')
Запасные: Варан РафаэльМежбри ХаннибалГор ДэниелРегилон СерхиоХитон ТомБайиндыр АлтайХьюджилл Джо
29 ноября.

В чемпионате Англии «Ман Юнайтед» постепенно выправляет свои дела, подбираясь к первой четвёрке. В Лиге чемпионов команде Эрика тен Хага тоже надо было поднажать, чтобы занять в группе второе или третье место. Второе, конечно, предпочтительнее, учитывая, что оно даёт путёвку в плей-офф ЛЧ. А вот о первой строчке в квартете мечтать «красным дьяволам» было поздно – её уже забронировала за собой «Бавария».

Прошли две трети группового этапа Лиги чемпионов – и «Манчестер Юнайтед» за это время набрал там очков меньше, чем провёл матчей. В четырёх встречах – три поражения и одна ничья. Сначала был проигрыш «Баварии», потом фиаско против «Галатасарая» в родных стенах. Далее манкунианцы обменялись с «Копенгагеном» домашними победами в спаренных матчах.

«Галатасарай» же сыграл вничью с «Копенгагеном», победил в гостях «МЮ» и дважды проиграл «Баварии». То есть по итогам четырёх матчей «львы» имели четыре очка, на один балл опережая «красных дьяволов». В случае своего поражения в Стамбуле манкунианцы сразу лишались бы шансов на плей-офф ЛЧ, а вкупе с теоретической победой «Копенгагена» над «Баварией» – и шансов на плей-офф ЛЕ.

Турецкая команда по традиции пошла вперёд в начале матча, но не извлекла из этого дельной выгоды. Удар Зиеша заблокировал Шоу, а после углового Торрейра пробил головой мимо створа. С приличной дистанции вскоре приложился Мертенс – мяч стал опускаться в правый угол, и там его остановил Онана. Выдержали манкунианцы стартовый натиск «львов», подгонявшихся их громкими болельщиками.

А затем «Манчестер Юнайтед» на небольшом отрезке куда лучше воспользовался своими возможностями. Бруну Фернандеш, отыгравшись с Хёйлунном, отдал к левому углу вратарской на Гарначо, и тот поразил ближний угол (0:1). Хозяева снова поддавили, однако опять были застигнуты врасплох «красными дьяволами». Бруну Фернандеш знатно воткнул мяч в область левой девятки. Это уже 0:2 к двадцатой минуте.

Но расслабляться гостям было слишком рано. На исходе получаса игры Зиеш отличился низом прямым ударом со штрафного – Онана почему-то не справился (1:2). Минут через десять Фернандеш подал угловой с правого фланга, но Мактоминай упустил шанс вернуть гостям преимущество в два мяча, пробив головой выше створа. В концовке тайма Икарди реализовал выход один на один, однако фиктивно из офсайда. Так что 2:2 не стало.

Зато 1:3 стало на 55-й минуте. Антони на правом крыле атаки отдал пас Уан-Биссаке, тот прострелил, и Мактоминай на опережении замкнул ближнюю штангу. Казалось бы, всё удачно складывалось для «Юнайтед», но «красных дьяволов» накрыл призрак матча с «Копенгагеном» трёхнедельной давности. Тогда они вели в счёте с разницей в два мяча, а в итоге проиграли 3:4.

Что сейчас? Онана очень сильно подвёл гостей. Он снова пропустил со штрафного от Зиеша. Причём ещё более курьёзно – вроде как поймав мяч по центру, но выпустив его из рук в ворота. И также ещё Актюргорлу с правого полуфланга с игры поразил ближний угол. Этот гол тоже на совести Онаны. Таким образом, целых три гола манкунианцы пропустили «благодаря» своему голкиперу.

Ринувшийся в атаку «МЮ» вполне мог героически вырвать победу, однако Гарначо и Мактоминай пробили рядом, Фернандеш протестировал штангу, Пельистри тоже упускал шансы, да и Марсьяль как-то потерялся перед Муслерой. Ради справедливости отметим, что и Онана кое-что отразил перед своей рамкой. Потеряв два очка из-за грубых ошибок своего вратаря, «Ман Юнайтед» сыграл вничью и наскрёб лишь четвёртое очко в группе. У «Галатасарая» – пять баллов.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
23:20
Фернандеш – о ничьей с «Галатасараем»: «Мы не должны были пропускать такие голы»
23:03
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:45
​Только одна команда пропустила в Лиге чемпионов больше «Манчестер Юнайтед»
22:37
Ай-яй-яй, Онана: Грубые ляпы вратаря лишили «Манчестер Юнайтед» победы над «Галатасараем» 2
22:35
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ
22:25
Онана продолжает чудить – пропустил со штрафного по центру
21:58
Гарначо – самый молодой после Месси аргентинец, забивший в Лиге чемпионов
20:49
​«90 минут агрессивной поддержки»: Фанаты «Галатасарая» подготовились к матчу с «Манчестер Юнайтед»
20:15
«Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
19:34
Магуайр – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов против «Галатасарая»
16:13
Бруну Фернандеш: Для «Манчестер Юнайтед» важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов
12:47
Клиенты PARI: «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»
09:58
Наставник «Галатасарая» Бурук: «Наша задача — победить «Манчестер Юнайтед» и выйти из группы»
02:18
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
17:06
Хёйлунн и Антони – в общей группе «Манчестер Юнайтед»
16:45
Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»
14:31
Уан-Биссака: «Я всё ещё поддерживаю связь с Заха, наши дуэли в «Кристал Пэласе» очень помогли мне»
11:55
Галатасарай — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:16
Галатасарай – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
09 Ноября
09:35
Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
29 Ноября 2023 в 23:26
Позорище.
snk6565
29 Ноября 2023 в 23:24
За те бабки, которые пролоббировал этот лысый шарлатан, можно было собрать нормальный состав, который бы не болтался ближе к середине...зато обеспечил себя до конца жизни...просто капец
ингерман
29 Ноября 2023 в 22:43
ай нормуль ковырялова палучилась.. хозяива в канце падустали.. у манюни физика палучшее.. надеюсь словоличег увидет сваих любимцев в ле.. хе..
Вайнах 06
29 Ноября 2023 в 22:40
У меня один вопрос: а чем де Хеа то был хуже???)) ну и, по классике уже, Роналду виноват!!!))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2
3
2.01 3.80 3.45
Видео
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
3
3.40 3.85 2.01
Видео
31 мин
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
0
0
1.25 6.60 9.80
Видео
31 мин
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
4
0
1.43 5.00 6.60
Видео
31 мин
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
2.23 3.70 3.00
Видео
31 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
0
1.56 4.30 5.60
Видео
31 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
2
1
1.64 4.20 4.90
Видео
31 мин
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2
0
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
23:29 · Лига чемпионов
Тен Хаг прокомментировал упущенную победу над «Галатасараем»
23:25 · Лига чемпионов
​Популярный паблик обратился к «Манчестер Юнайтед»: «Напоминаем, что де Хеа свободен»
23:20 · Лига чемпионов
Фернандеш – о ничьей с «Галатасараем»: «Мы не должны были пропускать такие голы»
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:52 · Лига чемпионов
Маротта – о продажах «Интера»: «Иногда это должно происходить»
22:45 · Лига чемпионов
​Только одна команда пропустила в Лиге чемпионов больше «Манчестер Юнайтед»
22:45 · Лига чемпионов
«Севилья» за полтайма провалила матч с ПСВ, превратив 2:0 в 2:3
22:42 · Лига чемпионов
Зиеш повторил достижение Роналду и Неймара в матче с «Манчестер Юнайтед»
22:35 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ
22:34 · Лига чемпионов
«Реал» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 2
22:34 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:34 · Лига чемпионов
«Брага» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:34 · Лига чемпионов
«Бавария» - «Копенгаген»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:34 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:34 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем