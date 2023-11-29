«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обновил английский антирекорд по пропущенным мячам.

Команда Эрика тен Хага вела со счётом 3:1 в поединке с «Галатасараем», но к 71-й минуте турецкому коллективу удалось отыграться – 3:3. Таким образом, «красные дьяволы» пропустили уже 14 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – худший показатель в истории турнира для всех английских команд на дистанции в пять туров групповой стадии. Примечательно, что «красные дьяволы» «перебили» собственный антирекорд образца сезона-1994/95 (11 пропущенных), те же 11 раз относительно недавно пропускал и «Тоттенхэм» – дело было в сезоне-2019/20.