Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ

29 Ноября 2023 • 22:35 Комментировать
Галатасарай
3:3
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» обновил английский антирекорд по пропущенным мячам.

Команда Эрика тен Хага вела со счётом 3:1 в поединке с «Галатасараем», но к 71-й минуте турецкому коллективу удалось отыграться – 3:3. Таким образом, «красные дьяволы» пропустили уже 14 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – худший показатель в истории турнира для всех английских команд на дистанции в пять туров групповой стадии. Примечательно, что «красные дьяволы» «перебили» собственный антирекорд образца сезона-1994/95 (11 пропущенных), те же 11 раз относительно недавно пропускал и «Тоттенхэм» – дело было в сезоне-2019/20.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
23:20
Фернандеш – о ничьей с «Галатасараем»: «Мы не должны были пропускать такие голы»
23:03
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:45
​Только одна команда пропустила в Лиге чемпионов больше «Манчестер Юнайтед»
22:37
Ай-яй-яй, Онана: Грубые ляпы вратаря лишили «Манчестер Юнайтед» победы над «Галатасараем» 2
22:35
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ
22:25
Онана продолжает чудить – пропустил со штрафного по центру
21:58
Гарначо – самый молодой после Месси аргентинец, забивший в Лиге чемпионов
20:49
​«90 минут агрессивной поддержки»: Фанаты «Галатасарая» подготовились к матчу с «Манчестер Юнайтед»
20:15
«Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
19:34
Магуайр – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги чемпионов против «Галатасарая»
16:13
Бруну Фернандеш: Для «Манчестер Юнайтед» важно продолжить борьбу в Лиге чемпионов
12:47
Клиенты PARI: «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Галатасарая»
09:58
Наставник «Галатасарая» Бурук: «Наша задача — победить «Манчестер Юнайтед» и выйти из группы»
02:18
Галатасарай - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
17:06
Хёйлунн и Антони – в общей группе «Манчестер Юнайтед»
16:45
Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»
14:31
Уан-Биссака: «Я всё ещё поддерживаю связь с Заха, наши дуэли в «Кристал Пэласе» очень помогли мне»
11:55
Галатасарай — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:16
Галатасарай – Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
09 Ноября
09:35
Шалимов — о пенальти в ворота «Копенгагента»: «Это же бред!»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2
3
2.01 3.80 3.45
Видео
Окончен
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
3
3.40 3.85 2.01
Видео
31 мин
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
0
0
1.25 6.60 9.80
Видео
31 мин
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
4
0
1.43 5.00 6.60
Видео
31 мин
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
2.23 3.70 3.00
Видео
31 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
0
1.56 4.30 5.60
Видео
31 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
2
1
1.64 4.20 4.90
Видео
31 мин
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2
0
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
23:29 · Лига чемпионов
Тен Хаг прокомментировал упущенную победу над «Галатасараем»
23:25 · Лига чемпионов
​Популярный паблик обратился к «Манчестер Юнайтед»: «Напоминаем, что де Хеа свободен»
23:20 · Лига чемпионов
Фернандеш – о ничьей с «Галатасараем»: «Мы не должны были пропускать такие голы»
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» пропустил 33 гола в первых 20 матчах сезона – такого не было 61 год
22:52 · Лига чемпионов
Маротта – о продажах «Интера»: «Иногда это должно происходить»
22:45 · Лига чемпионов
​Только одна команда пропустила в Лиге чемпионов больше «Манчестер Юнайтед»
22:45 · Лига чемпионов
«Севилья» за полтайма провалила матч с ПСВ, превратив 2:0 в 2:3
22:42 · Лига чемпионов
Зиеш повторил достижение Роналду и Неймара в матче с «Манчестер Юнайтед»
22:35 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд Лиги чемпионов среди клубов АПЛ
22:34 · Лига чемпионов
«Реал» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 2
22:34 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:34 · Лига чемпионов
«Брага» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:34 · Лига чемпионов
«Бавария» - «Копенгаген»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:34 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:34 · Лига чемпионов
«Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем