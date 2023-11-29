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«Реал» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

29 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать (2)
Реал Мадрид
2:1
Наполи
1 1.90 X 3.90 2 4.10
1-й тайм

В пятом туре Лиги чемпионов встречаются «Реал» и «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Мадрид2:1Наполи
 9'Симеоне Джованни (0:1)
(1:1) Родриго11' 
(2:1) Беллингем Джуд22' 
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоАлаба ДавидМенди ФерланВальверде ФедерикоКроос ТониСебальос ДаниБеллингем ДжудДиас БраимРодриго
Запасные: Гонсалес ФранНачо ФернандесМартин МариоВаскес ЛукасГарсия ГонсалоКаньисарес ЛукасЗидан ТеоГарсия Франсиско IIIПас НиколасХоселу Санмартин
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанЖуан ЖезусЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоСимеоне ДжованниКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоГаэтано ДжанлукаОсимхен ВикторГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоЭлмас ЭльифКаюсте Йенс
29 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи

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РЕАЛ МАДРИД НАПОЛИ
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Комментарии (2)
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ингерман
29 Ноября 2023 в 23:24
ай джуд как на тренырофке.. хе..
ингерман
29 Ноября 2023 в 23:12
ай чё ета было.. кхе..
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