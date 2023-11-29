«Реал» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В пятом туре Лиги чемпионов встречаются «Реал» и «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Наполи
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Протокол игры
|9'Симеоне Джованни (0:1)
|(1:1) Родриго11'
|(2:1) Беллингем Джуд22'
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Себальос Дани•Беллингем Джуд•Диас Браим•Родриго
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Натан•Жуан Жезус•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Симеоне Джованни•Кварацхелия Хвича
29 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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