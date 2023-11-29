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«Арсенал» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

29 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Арсенал
4:0
Ланс
1 1.38 X 5.00 2 9.00
1-й тайм

«Арсенал» и «Ланс» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Арсенал - Ланс

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Протокол игры  
Арсенал3:0Ланс
(1:0) Хаверц Кай13' 
(2:0) Жезус Габриэл21' 
(3:0) Сака Букайо24' 
Райя ДавидТомиясу ТакэхироСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко АлександрЭдегор МартинРайс ДекланХаверц КайСака БукайоЖезус ГабриэлМартинелли Габриэл
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобНкетиа ЭддиКивёр ЯкубНванери ИтанЛьюис-Скелли МайлсЖоржиньо IIУайт БенРемсдейл АаронСедрик СоарешТроссар Леандро
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславАйдара МассадиоМенди НампалиАбдул-Самед СалисСотока ФлорианФюльжени АнжелоВахи Элю
Запасные: Пандор ЯнникДиуф ЭндиМачадо ДейверСаид УэслиАгилар РубенТомассон АдриенКоста ДавидХусанов АбдукодирМауасса ФетЭль Айнауи НейлЛека Жан-Луи
29 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Арсенал Лондон

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