«Арсенал» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

«Арсенал» и «Ланс» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Ланс
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Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай13'
|(2:0) Жезус Габриэл21'
|(3:0) Сака Букайо24'
Райя Давид•Томиясу Такэхиро•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин•Райс Деклан•Хаверц Кай•Сака Букайо•Жезус Габриэл•Мартинелли Габриэл
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Айдара Массадио•Менди Нампали•Абдул-Самед Салис•Сотока Флориан•Фюльжени Анжело•Вахи Элю
29 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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