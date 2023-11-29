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«Брага» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Брага
0:0
Унион Берлин
1-й тайм

В Португалии проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Брагой» и «Унионом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Брага0:0Унион Берлин
Матеус ЛимаГомес ВикторФонте ЖозеНьякате СикуБорха КристианМоутинью ЖоауКарвалью ВиторДжало АльвароСаласар РодригоОрта РикардуБанза Симон
Запасные: Руис АбельКаштру АндреМарин АдрианПицци ЛуишГорничек ЛукашЛопеш РониМагальяйнш ТьягуМендес ЮсафатСатчи СердарОрта АндреФернандеш РожерПаулу Оливейра
Рённов ФредерикЮранович ЙосипКнохе Робин  3'Лейте ДиогуРуссийон ЖеромХедира РаниФолланд КевинТусар ЛюкаЛайдуни АиссаГосенс РобинБехренс Кевин
Запасные: Триммель КристоферАаронсон БренденШтайн ЯнникКрал АлексЕккель ПаульБонуччи ЛеонардоДель ЛоренцХаберер ЯникШволов АлександерФофана Датро
29 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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Евро-Футбол.Ру,
Брага Унион Берлин

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Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
0
0
1.25 6.60 9.80
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22 мин
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
1
0
1.43 5.00 6.60
Видео
22 мин
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
0
0
2.23 3.70 3.00
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22 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
0
0
1.56 4.30 5.60
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