«Брага» - «Унион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Португалии проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Брагой» и «Унионом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Брага - Унион Берлин
Доступ после регистрации
Протокол игры
Матеус Лима•Гомес Виктор•Фонте Жозе•Ньякате Сику•Борха Кристиан•Моутинью Жоау•Карвалью Витор•Джало Альваро•Саласар Родриго•Орта Рикарду•Банза Симон
Рённов Фредерик•Юранович Йосип•Кнохе Робин• 3'Лейте Диогу•Руссийон Жером•Хедира Рани•Фолланд Кевин•Тусар Люка•Лайдуни Аисса•Госенс Робин•Бехренс Кевин
29 ноября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Бан пользователя