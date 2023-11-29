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«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

29 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Бенфика
2:0
Интер Милан
1 2.50 X 3.35 2 2.95
1-й тайм

«Бенфика» и «Интер» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бенфика2:0Интер Милан
(1:0) Мариу Жоау5' 
(2:0) Мариу Жоау13' 
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди НиколасРодригес Фелипе IIФлорентинуНевеш ЖоауДи Мария АнхельСилва РафаМариу ЖоауТенгстедт Каспер
Запасные: Журасек ДавидКокубо ЛеоСоареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторШикинью ФранцискуМуса ПетарКабрал АртурКекчю ОркунГовейя Тьягу
Аудеро ЭмильБиссек Янн-АурельДе Врей СтефанАчерби ФранческоДармиан МаттеоФраттези ДавидеАслани КристьянКлассен ДэвиАугусто КарлосСанчес АлексисАрнаутович Марко
Запасные: Чалханоглу ХаканМартинес ЛаутароБарелла НиколоТюрам МаркусМхитарян ГенрихСтанкович АлександарКуадрадо ХуанДи Дженнаро РаффаэлеСтабиле ДжакомоДимарко ФедерикоЗоммер Янн
29 ноября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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