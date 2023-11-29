«Бенфика» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

«Бенфика» и «Интер» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бенфика - Интер Милан
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Протокол игры
|(1:0) Мариу Жоау5'
|(2:0) Мариу Жоау13'
Аудеро Эмиль•Биссек Янн-Аурель•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дармиан Маттео•Фраттези Давиде•Аслани Кристьян•Классен Дэви•Аугусто Карлос•Санчес Алексис•Арнаутович Марко
29 ноября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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