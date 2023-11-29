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«Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

29 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Ред Булл Зальцбург
1 1.45 X 4.70 2 7.70
1-й тайм

В Испании проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Ред Булл Зальцбургом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Ред Булл Зальцбург
Ремиро АлехандроОдриосола АльвароАриц ЭлустондоСубельдия ИгорМуньос АйхенБраис МендесСубименди МартинТуррьентес БеньятОярсабаль МикельЧо Мохамед-АлиЗахарян Арсен
Запасные: Умар СадикТирни КиранКубо ТакефусаТраоре АмариУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиМерино МикельБарренечеа АндерЛе Норман РобенПачеко ХонОласагасти Хон
Шлагер АлександерДедич АмарПёнтковски КамильПавлович СтрахиньяУльмер АндреасСучич ЛукаБидструп МадсКапальдо НиколасГлух ОскарДоргелес НенеРатков Петар
Запасные: Крумрай ЙонасДьямбу МамадиШимич РокоКонате КаримМоргалла ЛеандроКамери ДийонБеду СамсонМантл НикоФорсон АманкваКойта Секу
29 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург

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РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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