«Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Испании проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и «Ред Булл Зальцбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Одриосола Альваро•Ариц Элустондо•Субельдия Игор•Муньос Айхен•Браис Мендес•Субименди Мартин•Туррьентес Беньят•Оярсабаль Микель•Чо Мохамед-Али•Захарян Арсен
Шлагер Александер•Дедич Амар•Пёнтковски Камиль•Павлович Страхинья•Ульмер Андреас•Сучич Лука•Бидструп Мадс•Капальдо Николас•Глух Оскар•Доргелес Нене•Ратков Петар
29 ноября.
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