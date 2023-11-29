Онана продолжает чудить – пропустил со штрафного по центру

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжает разочаровывать всех, кто верил, что он будет играть лучше, чем Давид де Хеа, от которого клуб летом 2023-го решил отказаться. В матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» в среду вечером Онана пропустил гол в моменте, где вратарь высокого уровня был обязан выручать. Хаким Зиеш со штрафного с фланга направил мяч по центру створа, после чего страж ворот «Манчестер Юнайтед» сыграл как-то неряшливо. Камерунец лишь зацепил мяч, и тот дальше полетел в сетку.

После этого курьёзного гола счёт 1:3 в Стамбуле сменился на 2:3. А в скором времени «Галатасарай» сравнял счёт.

Следить за матчем «Галатасарай» - «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции.