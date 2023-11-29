​Кейн – в стартовом составе «Баварии» на игру против «Копенгагена»

В пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Копенгаген». Наставник мюнхенского гранда Томас Тухель доверил места на поле таким исполнителям:

Нойер, Лаймер, Горецка, Упамекано, Дэвис, Геррейру, Киммих, Коман, Тель, Мюллер, Кейн.

«Бавария» и «Копенгаген» начнут игру в 23:00 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт трансляция этого матча в текстовом формате. Не пропустите!

Отметим, что «Бавария» уже обеспечила себе первое место в группе под буквой А. Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре предыдущих матча Лиги чемпионов.