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​Кейн – в стартовом составе «Баварии» на игру против «Копенгагена»

29 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Бавария
0:0
Копенгаген
1 1.27 X 6.30 2 11.00
1-й тайм

В пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» будет принимать «Копенгаген». Наставник мюнхенского гранда Томас Тухель доверил места на поле таким исполнителям:

Нойер, Лаймер, Горецка, Упамекано, Дэвис, Геррейру, Киммих, Коман, Тель, Мюллер, Кейн.

«Бавария» и «Копенгаген» начнут игру в 23:00 по московскому времени. На портале LiveResult пройдёт трансляция этого матча в текстовом формате. Не пропустите!

Отметим, что «Бавария» уже обеспечила себе первое место в группе под буквой А. Команда Томаса Тухеля выиграла все четыре предыдущих матча Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария

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